大聯盟》20歲阿庫納雙響砲 好young新紀錄

國聯新人王熱門人選阿庫納、索托比較表

〔記者吳清正／綜合報導〕年僅20歲的阿庫納昨轟出雙響砲，創下最年輕連5場全壘打、連3場首局首打席全壘打等多項紀錄，帶領勇士以10：6擊敗馬林魚。

國民19歲的索托是國聯新人王最熱門人選。（美聯社）

連5場全壘打、連3場首局首打席全壘打

年僅20歲的阿庫納昨轟出雙響砲，創下最年輕連5場全壘打、連3場首局首打席全壘打等多項紀錄。（今日美國）

阿庫納第1局面對先發投手李察茲第1球就轟出左外野全壘打，第7局再擊出反方向3分砲，全場5打數3安打、4打點。

阿庫納表示，第1局站上打擊區時非常緊張，因為不知道還能否像之前打出全壘打，而在開轟後雖開心大笑，很快又緊張起來。

阿庫納明星賽後取代英西亞提擔任第1棒，勇士的攻勢變得更凶猛，最近17戰13勝，取得國聯東區排名第1，領先費城人2場。

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英西亞提表示，阿庫納是他看過最好的第1棒，甚至是最好的球員，希望他繼續幫助球隊打進季後賽。

19歲索托 國聯新人王大熱門

阿庫納近來的火熱表現不但幫助勇士取得分區領先，也讓國聯新人王之爭進入白熱化。明星賽前阿庫納出賽43場打擊率只有0.249，擊出7支全壘打，當時國民19歲的索托是國聯新人王最熱門人選。

但明星賽後阿庫納出賽24場打擊率0.358，轟出12支全壘打，本季19轟已超越索托的15轟，打點43分追平，打擊率0.288也緊追索托的0.301。