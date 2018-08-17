中職空前 洪總800勝

2018/08/17 06:00

桃猿昨於主場擊敗獅隊，總教練洪一中執教生涯800勝到手，接受獻花祝賀。（記者羅沛德攝）

洪總：止連敗更重要

〔記者吳清正／桃園報導〕桃猿昨靠著第1局狂打8分的雄厚本錢，加上陳俊秀在後段打下買保險的2分，終場10：6擊敗統一獅，總教練洪一中達成執教生涯800勝里程碑，台灣職棒史上第1人。

猿隊藍寅倫昨天首局開轟。（記者羅沛德攝）

上週六洪一中拿下總教練生涯799勝，之後猿隊連兩場都輸在最後1局，第3度挑戰800勝終於成功。他表示，第800勝也是1勝，但仍是1個紀錄，也要恭喜自己，更重要的是球隊終止2連敗，雖然已拿到季後賽門票，不能因此減低求勝企圖心，因為贏球的那股氣如果消失了，有時會很難再把氣充飽。

猿隊先發投手蘇俊羽。（記者羅沛德攝）

猿隊前一戰從領先6分被逆轉，昨一開賽就發動猛攻，第1局連打11人次，擊出8支安打，藍寅倫更單局2安，包括1發3分砲，一口氣攻下8分。

雖然開賽就大幅領先，猿隊贏得並不輕鬆，先發投手蘇俊羽前4局只被擊出3支安打失2分，投球數卻爆表，第5局對第1個打者投出四壞球，已達到104球，猿隊接連換上洪聖欽和黃子鵬，但單局守備發生3次失誤，獅隊只靠陳鏞基和朱元勤安打就攻下4分，追到6：8。

獅隊先發投手瑞安昨首局遇到大亂流，狂丟8分。（記者羅沛德攝）

洪一中開玩笑表示，可能是農曆7月到了，最近比賽常發生一些奇怪的事，很簡單的球也會發生失誤，還1局3次，還好最後有守下來。

比數拉近後陳俊秀跳出來捍衛勝利，第6局轟出陽春砲，第8局再打出1分打點二壘打，撲滅獅隊反攻氣勢。

猿隊王柏融。（記者羅沛德攝）

獅隊前天從1：7落後演出大逆轉，昨未能再創奇蹟，5連勝和聯盟紀錄的連5場2位數得分終止。

獅與馬丁尼茲解約 新洋投今抵台

獅隊昨天和洋投馬丁尼茲解約，並註冊日籍左投知念廣彌，今天登錄一軍，本週先在牛棚待命，擔任長中繼，視投球狀況再轉先發，新洋投安迪則將在今晚抵台。

獅隊陳傑憲（右）。（記者羅沛德攝）

相關關鍵字： 中職 統一7-ELEVEn獅 Lamigo桃猿 藍寅倫 陳鏞基 陳俊秀 統一 桃猿 Lamigo桃猿隊 洪一中 馬丁尼茲 桃猿隊 黃子鵬 朱元勤 洪聖欽 統一獅 洋投 統一獅隊 安迪 蘇俊羽 中職紀錄 瑞安 洪總 知念広弥 知念廣彌

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.