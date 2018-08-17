中職空前 洪總800勝

桃猿昨於主場擊敗獅隊，總教練洪一中執教生涯800勝到手，接受獻花祝賀。（記者羅沛德攝）

洪總：止連敗更重要

〔記者吳清正／桃園報導〕桃猿昨靠著第1局狂打8分的雄厚本錢，加上陳俊秀在後段打下買保險的2分，終場10：6擊敗統一獅，總教練洪一中達成執教生涯800勝里程碑，台灣職棒史上第1人。

猿隊藍寅倫昨天首局開轟。（記者羅沛德攝）

上週六洪一中拿下總教練生涯799勝，之後猿隊連兩場都輸在最後1局，第3度挑戰800勝終於成功。他表示，第800勝也是1勝，但仍是1個紀錄，也要恭喜自己，更重要的是球隊終止2連敗，雖然已拿到季後賽門票，不能因此減低求勝企圖心，因為贏球的那股氣如果消失了，有時會很難再把氣充飽。

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猿隊先發投手蘇俊羽。（記者羅沛德攝）

猿隊前一戰從領先6分被逆轉，昨一開賽就發動猛攻，第1局連打11人次，擊出8支安打，藍寅倫更單局2安，包括1發3分砲，一口氣攻下8分。

雖然開賽就大幅領先，猿隊贏得並不輕鬆，先發投手蘇俊羽前4局只被擊出3支安打失2分，投球數卻爆表，第5局對第1個打者投出四壞球，已達到104球，猿隊接連換上洪聖欽和黃子鵬，但單局守備發生3次失誤，獅隊只靠陳鏞基和朱元勤安打就攻下4分，追到6：8。

獅隊先發投手瑞安昨首局遇到大亂流，狂丟8分。（記者羅沛德攝）

洪一中開玩笑表示，可能是農曆7月到了，最近比賽常發生一些奇怪的事，很簡單的球也會發生失誤，還1局3次，還好最後有守下來。

比數拉近後陳俊秀跳出來捍衛勝利，第6局轟出陽春砲，第8局再打出1分打點二壘打，撲滅獅隊反攻氣勢。

猿隊王柏融。（記者羅沛德攝）

獅隊前天從1：7落後演出大逆轉，昨未能再創奇蹟，5連勝和聯盟紀錄的連5場2位數得分終止。

獅與馬丁尼茲解約 新洋投今抵台

獅隊昨天和洋投馬丁尼茲解約，並註冊日籍左投知念廣彌，今天登錄一軍，本週先在牛棚待命，擔任長中繼，視投球狀況再轉先發，新洋投安迪則將在今晚抵台。

獅隊陳傑憲（右）。（記者羅沛德攝）