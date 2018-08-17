木蘭隊進兩球 1：2不敵韓

台灣隊前鋒余秀菁（右）在第74分鐘漂亮破網，可惜仍無法助球隊力挽狂瀾。（法新社）

開賽不久奉送烏龍球

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣女足隊雅加達亞運預賽首戰就遭遇強敵南韓，對方全場26次射門，我國門將蔡明容多次漂亮撲球，化解危機，包含擋住一記12碼罰球，但台灣隊一開賽就送烏龍球，陷入落後，加上射門機會太少，儘管下半場余秀菁演出高水準遠射，終場仍以1：2落敗。

上屆仁川亞運八強台灣0：1不敵南韓，這次兩隊在預賽狹路相逢，原本想尋求甜蜜復仇，但可惜差一口氣，根據前線消息，球隊抵達雅加達後，部分球員水土不服，包含隊長王湘惠。

開賽不久，南韓田佳爾巧妙運用時間差吸引防守球員，台灣球員蘇芯芸衝入補位防守，不小心將球碰進自家球門，大會並沒有列其為烏龍球，記錄第8分鐘田佳爾進球。

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門將蔡明容神撲止血

下半場南韓隊第53分鐘張瑟琪也貢獻一球 ，卻離奇鑽出球網，印尼球門有明顯破洞瑕疵，台灣陷入2球落後，台灣隊掉這兩球都有點冤枉，第一球自己人捅進烏龍球，第二球是解圍踢球力道不足，傳到對手腳下，剛好製造射門機會。

台灣隊直到第74分鐘，前鋒余秀菁在禁區外一記勁射，漂亮破網，只可惜台灣隊沒能乘勝追擊，終場以1球之差落敗。守門員蔡明容扮演台灣守護神，她表示，目標就是擋住每顆球。