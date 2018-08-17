亞運台灣隊奪牌熱點》穎后呼風喚羽 男單雙保險出擊

戴資穎（資料照）

羽球台灣隊

2018年雅加達—巨港亞運進入倒數階段，本屆台灣共有585位選手參加36種正式和2種示範項目，參賽人數創下歷年新高。《自由體育》推出亞運奪牌重點系列專欄，帶領讀者掌握台灣健兒的備戰狀況。﹙系列八﹚

台灣羽球隊上屆仁川亞運締造歷史新頁，女單戴資穎、男團斬獲銅牌，寫下台灣第一次，4年過後，小戴首度以球后身分出征亞運，也成為亞洲各國頭號假想敵，將背負搶金任務。

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戴資穎上屆四強不敵中國女將李雪芮，以並列銅牌作收，這是台灣女單首面亞運獎牌，過去2年羽壇女單戰力大洗牌，中國女單金花時代落幕，辛度、戴資穎、奧原希望等亞洲各國好手竄起，相較對戰優勢，世界球后奪金呼聲高。

男單我國有雙保險，周天成、王子維分頭出擊，周天成上屆亞運八強止步，當時敗給香港魏楠，原本有機會贏球，可惜與獎牌擦身而過，台灣男單過去不曾有獎牌進帳，這次「天王」組合有望突破。

雙打則有甫獲世錦賽首面男雙獎牌的「雙麟配」陳宏麟／王齊麟坐鎮，陳宏麟則在2010年廣州亞運與女將程文欣搭配混雙，奪下銅牌，這次有望挾著世錦賽佳績提升信心，強勢問鼎雙打獎牌。

南韓男雙名將相繼退役，台灣隊主要勁敵將是中國、日本與印尼。台灣隊總教練張政雄賽前設定目標，希望奪下1金、1銅，挑戰史上最佳戰績，但他沒有特別點名項目，不給選手壓力。

團體賽籤表昨天出爐，台灣男團名列種子，首輪輪空，8強將面對巴基斯坦、尼泊爾勝方，若順利過關，至少銅牌起跳，四強可能強碰中國，女團則是16強首戰將面對巴基斯坦，八強要面對伊瑟儂領軍的泰國。

（記者卓佳萍）