代打敲致勝轟 林智勝為「第一次」開心

兄弟林智勝8局上代打轟出勝利打點，本季首度獲選單場MVP。（記者王藝菘攝）

本季首獲單場MVP

〔記者郭羿婕／新北報導〕昨晚「金控大戰」前7局互有領先，三度平手，已在場邊待命的中信兄弟「大師兄」林智勝，8局上代打擊出陽春砲，攻下勝利打點，賽後聽聞自己獲選單場MVP，他開心地笑說：「今年第1次耶！」

悍將苦吞5連敗

林智勝前一局就接獲總教練史耐德的任務，只要換上左投，就代打第9棒岳東華；第8局開局，他逮中賴鴻誠偏高的卡特球，揮出本季第3轟助隊超前，兄弟終場以6：4奪2連勝，也讓悍將慘吞5連敗。

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5月底重返一軍後，林智勝不再是固定先發，他坦言剛開始時很不習慣，會覺得怎麼打不好就沒機會上場，但就數據來看，確實需要優先讓狀況好的選手上陣，「我已經很習慣這樣的出賽方式，反而有更多時間專注在訓練、打擊，把比賽感覺調整回來，看今天有機會代打或有別的任務，心態都調整得很好。」

林智勝沒先發時，通常第2局就會開始打擊，前5局都專注在練習，請學弟投直球和變化球讓他模擬比賽，準備之餘也調整好心態。他說：「教練給我很多鼓勵，讓我繼續努力，有好表現希望可以維持下去。」

林智勝近3戰敲2轟，他認為與近期較常先發有關，感覺慢慢回溫；但本季至今僅3轟，恐繼2013年5轟後再創生涯新低，他則說：「沒辦法，上場機會真的沒那麼多，就把握機會，能打全壘打最好，不能的話至少要幫助球隊，看用什麼辦法贏球，新低就新低，再努力就好。」

悍將也有林益全、重回先發3棒DH的高國輝開轟，但都成空響，中繼1局掉2分的賴鴻誠吞敗，悍將近期最穩的羅力投5.2局挨9安、失2分，無關勝敗。

悍將高國輝重返先發，單場4支2，包含一發全壘打。（記者王藝菘攝）

林益全敲出本季第7轟。（記者王藝菘攝）