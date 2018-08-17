出賽比旅外頻繁 李振昌「精打細算」

李振昌昨收下本季第6次救援成功。（記者王藝菘攝）

中信兄弟已為李振昌推出3款專屬商品，其中一項就是他手中的小李飛刀應援毛巾。（中信兄弟提供）

〔記者郭羿婕／新北報導〕自7月25日一軍處女秀至今，中信兄弟終結者李振昌已出賽10場、10.1局，為黃衫軍後防大大提升安定感，他也經歷許多「第1次」。

昨收下第6次救援成功

兄弟十分倚重李振昌，不到1個月已多次連2天登板或4天投3場，這是他過去在國外少有的密集出賽頻率，卻也代表球隊有望奪勝。他說：「身體是有點疲勞，但有機會贏球，當然就會盡力去投，每次上場會告訴自己，我已經準備好了，就不會再多想。」

請繼續往下閱讀...

李振昌昨以1局、11球無失分關門守成後，已收下1勝、6次救援成功，另有1次救援失敗，就是10日栽在桃猿王柏融的關鍵安打，大王也是當前唯一從他手中敲2安的打者。

不過，李振昌認為挨打就挨打，這很正常，不可能整季狀況都很好，尤其身處僅有4隊頻繁對戰的聯盟，「像我回來1個月不到就對過柏融3次，大家打久了會慢慢習慣，只能投給他們打，讓他們打不好，感覺也不太好三振。」

盼用最少球數投完1局

李振昌還花了時間適應裁判好球帶，他說，不像國外好球帶較寬，可以投得更邊邊角角，在中職有些進壘位置未判好球，投起來限制較多，就盡量往紅中丟、盡量避免保送，設法用最少球數完成1局。

李振昌是目前兄弟唯一擁有出場曲的投手，之前在國外不曾有專屬商品的他，也第1次有了T恤、毛巾等周邊產品，他說：「很謝謝球團重視，我想帶給球迷的不只是這些，想在場上讓球迷感覺到我們都是很認真的球員。」