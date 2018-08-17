比起勝投王 伍鐸盼先中止5連敗

悍將洋投伍鐸是本季首位10勝投手，近來卻陷入5連敗低潮。（記者王藝菘攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕悍將洋投伍鐸是今年首位10勝投手，近1個月卻一勝難求，雖仍有望爭奪勝投王，但他只想盡快中斷5連敗。

伍鐸拿過2座單月MVP，7月13日就率先抱回第10勝，締造個人本季最長5連勝，此後卻陷入今年最久的5連敗，包括連3場優質先發，也有近2場最多只撐3.2局、掉7分的慘烈戰役。

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「其實我狀況不錯，只是有陣子沒拿勝投，近2戰也沒有之前的壓制力，必須面對並突破。」伍鐸說，對近期表現有些自責，10勝後也遭遇球隊連敗，「不管是自己或球隊，連敗就像有傳染性，連勝也是如此，只要找到勝利的方式，就會一場接一場。」

伍鐸暫與獅隊施子謙、猿隊克恩三世並列勝投王，伍鐸說，每個人都想當勝投王，但最重要的是先拿到下一場勝投，投手群要努力將傷害降到最低，一旦開始贏球，其他東西都會跟上，所以一場一場來就好。

在伍鐸和羅力、布魯斯之外，悍將再簽擁有3年大聯盟資歷的前國民隊投手喬丹，已向二軍報到，但因工作簽證尚未辦妥，總教練陳連宏表示，將先安排他下週一在二軍自辦賽登板，最快下週於一軍亮相，可能單週用到4名洋投，今對桃猿先發的布魯斯恐成期末考。

新洋投喬丹預計在下週一悍將二軍自辦賽首度登板。（記者黃志源攝）