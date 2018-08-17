阻止連轟紀錄？阿庫納首球就被砸

勇士菜鳥阿庫納昨第1球就挨觸身，引發爭議。（今日美國）

馬林魚先發投手伍雷納（右一）登板第1球就對阿庫納投出觸身球，引發勇士不滿，兩隊板凳清空。（法新社）

〔記者黃照敦／台北報導〕面對連5場全壘打、連3場首局首打席全壘打等多項紀錄的菜鳥阿庫納，馬林魚先發投手伍雷納（Jose Urena）第1球就飆出生涯先發中最快球速，以時速高達97.5哩（約157公里）的火球，砸傷阿庫納的左手肘，使出爭議賤招，果然讓勇士氣爆，兩隊起衝突清空板凳。

20歲的阿庫納是當紅炸子雞，近8場敲8轟，此戰續任開路先鋒蓄勢待發，卻被迎面而來的火球伺候，「凶手」伍雷納事後解釋並沒有刻意要丟人，他知道阿庫納打擊發燙，只想丟內角一些，完全按照對戰計畫。勇士老大哥佛里曼看不下去，「他（伍雷納）真是膽小鬼！我知道這不是教練團授意，但實在不該用這種方式對決阿庫納。」

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衝突後，伍雷納被驅逐出場，勇士總教練史尼特克愛將心切，帶頭衝進場理論，也被請出場外。阿庫納則繼續留下來，但2局上他突然走下場，臉部表情痛苦，賽後球團表示，他的左手肘並未骨裂，但還要進一步電腦斷層掃描詳細檢查。

伍雷納去年投出14次觸身球，大聯盟第一，今年也已經11次，並列國家聯盟最多，昨他催極速K人，阿庫納挑戰連3場第1球就開轟紀錄機會因此中斷，引起極大爭議。