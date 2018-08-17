中職遺珠黃柏豪 這「夏」成全壘打王

黃柏豪連續3年赴美參加夏季聯盟，今年以13轟拿下全壘打王。（帕菲克經紀提供）

〔記者黃照敦／台北報導〕中職選秀落選不喪志，黃柏豪拿下美國夏季聯盟全壘打王！

輔仁大學內野手黃柏豪，連3年赴美參加夏季聯盟，效力的層級一年比一年高，今年參加的新英格蘭大學聯盟是全美前5大夏季聯盟，前2年都敲1轟的他，今年在更高層級的聯盟竟然大爆發。

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6月初開季，黃柏豪前3場出賽僅代打，打擊率一度低於2成，最後以13轟拿下聯盟全壘打王，入選單週最佳球員及明星賽球探測試會。

黃柏豪7月開始全壘打能力開竅，或許是受到選秀落榜的刺激，在美國得到名落孫山訊息時，只告訴自己：「或許是我還不夠好吧！」

這個挫折沒有擊垮黃柏豪，他在當週6場比賽場場開轟，包含一場雙響砲、一場3響砲，總教練吉德曼（Michael Gedman）表示：「教球這麼多年從來沒看過，我應該明天就把他送進職業球隊，就算這樣會減損自己球隊的戰力也無妨。」

黃柏豪表示，去年在台灣培訓隊時成長很多，來到美國最大的改變是心態。他非常感謝林子偉及心理師許皓瑋這段時間的協助。6月打擊遇瓶頸時，林子偉告訴他：「站在打擊區不要一直想打安打，而是要想著怎麼把球打強勁。」這句話讓他受益匪淺。

夏季聯盟剛結束，黃柏豪決定先回輔仁大學完成最後一年的學業，還會在棒球路上繼續精進。