不是懶人包 亞運焦點一把抓

2018年雅加達巨港亞運於台灣時間明晚8點，在格羅拉蓬卡諾體育場舉行開幕典禮，共45國參賽，台灣代表團排在第37順位進場，由「舉重女神」郭婞淳擔任掌旗官。台灣本屆派出史上最大團585位運動員，兵分雅加達、巨港二路出賽，以打破上屆仁川亞運10金為目標。本報整理台灣隊與外隊看點，搶先為讀者熱身。

【千禧年後誕生 台灣7星搶鏡】

台灣代表團派出585位選手參賽，《自由體育》介紹7位在千禧年後出生的潛力新星，他們有望挾著初生之犢不畏虎氣勢，為台灣取得佳績。

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林昀儒（資料照，取自國際桌總官網）

林昀儒（2001.8.17，17歲） 光速躍上世界36強

「桌球神童」林昀儒今天正好滿17歲，他今年世界排名一路攀升，從1月份的134名狂升近百名，並寫下連續7個月排名上升的紀錄，如今世界排名高居36，完成在17歲生日前躋身世界前50的目標。

林昀儒在2016年以14歲之齡成為史上最年輕世桌賽國手，如今，他將與亞運「六朝元老」莊智淵以及陳建安、廖振珽、李佳陞合力出擊，在男團賽拚牌。（特派記者林岳甫）

梁恩碩（資料照）

梁恩碩（2000.10.2，17歲） 小鋼砲強勢問金

就讀善化高中的梁恩碩才17歲，年初囊括澳網青少女單、雙打冠軍，成為台灣史上首位在大滿貫賽青少女組封后的選手。今年7月更上層樓，生涯首度參加WTA賽事就殺進江西公開賽8強，後勢看漲。

身高僅158公分的梁恩碩，球質渾厚，霸氣十足，被封為「小鋼砲」，亞運初體驗將與老將張凱貞搭檔雙打。（特派記者廖聿偉）

魏泰陞（中，資料照）

魏泰陞（2000.8.20，17歲）楊俊瀚同門師弟

台灣田徑隊最年輕的魏泰陞將滿18歲，他在6月亞青賽200公尺預賽飆出20秒99締造個人生涯最佳，最終不僅技壓群雄摘金，也取得首次參加亞運個人賽的門票。

來自花蓮的魏泰陞與「台灣最速男」楊俊瀚師出同門，都是海星高中教練林清光愛將。魏泰陞將參加男子200公尺及400公尺接力，他把重點擺在接力賽，期待能與楊俊瀚、王偉旭及魏溢慶聯手奪牌。（特派記者林岳甫）

王冠閎（資料照）

王冠閎（2002.1.23，16歲） 高一展露蝶王霸氣

16歲的泳壇新星王冠閎，去年全運會200公尺蝶式游出1分58秒23佳績，成為「蝶王」許志傑後游進2分鐘內的台灣第二人。高一的他已展現超齡水準，今年在全中運5破大會紀錄，並席捲6面金牌。

蝶式在亞洲競爭激烈，包括里約奧運打敗「飛魚」菲爾普斯摘金的新加坡史庫靈都將參賽。王冠閎這次參加100、200公尺蝶式與800公尺自由式接力，面臨嚴峻挑戰。（特派記者廖聿偉）

湯智鈞（資料照）

湯智鈞（2001.3.16，17歲） 反曲弓湯神搭雷母

年僅17歲的男子反曲弓亞運國手湯智鈞，日前才在世界中學生運動會射下5金，成為台灣的「金牌製造機」，並首度獲選亞運國手。

教練眼中的湯智鈞膽大心細，沉穩不慌亂的特質，讓他成績不斷攀升，隊友也給他「湯神」的封號，本屆湯智鈞將與自己的偶像雷千瑩共同出征。（特派記者廖聿偉）

侯羽薔（資料照）

安禾佑（資料照）

侯羽薔（2000.9.28，17歲）、安禾佑（2003.6.14，15歲） 高爾夫新女力

女子高爾夫台灣隊由「侯氏姊妹」侯羽桑、侯羽薔以及安禾佑出征，其中侯羽薔年僅17歲，安禾佑也只有15歲。

父親侯政庭是高球教練，侯羽薔從小打球，球齡已9年，她在5月TLPGA女子公開賽南寶站贏得職業、業餘雙料冠軍。

安禾佑去年在未來冠軍系列賽（FCG）之世界錦標賽，贏得女子15-18歲組冠軍。她表示，會以平常心看待賽事，期待創佳績。（特派記者林岳甫）