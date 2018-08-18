台灣女籃暌違12年 亞運抗「韓」成功

台灣女籃延長賽擊敗韓國聯隊。（特派記者林正堃攝）

台灣女籃自2006年杜哈亞運後，首度在亞運場上擊敗韓國。（特派記者林正堃攝）

台灣女籃險勝韓國聯隊。（特派記者林正堃攝）

台灣2分險勝韓國聯隊。圖為包喜樂。（特派記者林正堃攝）

彭詩晴（中）貢獻21分、8助攻、4籃板。（特派記者林正堃攝）

黃品蓁繳出17分、7籃板。（記者林正堃攝）

彭詩晴狂「拆彈」 繳21分、8助攻

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣女籃延續7月在瓊斯盃力挫南韓隊氣勢，昨雅加達亞運小組賽，靠著兩位效力中國WCBA「蓁晴連線」彭詩晴、黃品蓁轟38分，在延長賽以87：85擊敗南、北韓合組的聯隊，也是自2006年後首次在亞運擊敗韓國。

彭詩晴上陣38分鐘，砍進21分及8助攻、4籃板，扮演頭號功臣。她說：「在瓊斯盃贏過南韓，讓大家都有信心再贏一次，上場都拚盡全力，這場獲勝對拿到分組第一也比較有利。」

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彭詩晴首節一次進攻時間24秒即將到點之際，整個身體扭曲仍砍進三分球，第四節又來一顆壓哨跳投，她笑說：「第一節那球，我真的是塞到的。」

包喜樂膝傷未癒 先發上陣

196公分中鋒包喜樂因陷入犯規麻煩，黃品蓁、鄭伊秀得輪流扛禁區，黃品蓁17分、7籃板，鄭伊秀15分、6籃板。

包喜樂首戰對哈薩克高掛免戰牌，此仗貢獻9分、7籃板。事實上，她膝傷未癒，昨賽前熱身才得知要上場且先發。她打趣表示，「我很開心能參加亞運，但我不想只是來度假，前幾天看到男籃贏日本，讓我更想打比賽，這場能上場也真的是神蹟。」

台灣隊在2006年杜哈亞運預賽曾擊敗南韓，該屆更締造隊史最佳銀牌。昨碰到實力堅強的韓國聯隊，場邊還有逾50人韓國加油團的震耳欲聾加油聲浪，仍發揮高水準，贏得關鍵勝利。台灣隊明日11點將遭遇已吞1敗的印度，今年瓊斯盃我以102：54大捷。

韓國聯隊應援團在場邊加油。（特派記者林正堃攝）