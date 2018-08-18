亞運》跆拳道路險 3帥渴望披「金」斬棘

跆拳道好手劉威廷。（特派記者陳志曲攝）

跆拳道好手黃鈺仁本屆亞運挑戰68公斤級。（特派記者陳志曲攝）

跆拳道好手楊宗燁挑戰80公斤以上量級。（特派記者陳志曲攝）

大敵當前 目標只有第一

〔記者廖聿偉／雅加達報導〕台灣跆拳道隊本屆亞運面臨史上最艱難挑戰，量級從以往的8個縮減到5個，勢必與各國菁英強碰，但全隊仍信心滿滿，其中男子組劉威廷、黃鈺仁與楊宗燁齊喊出奪金的目標。

劉威廷生涯曾參加亞、奧運，卻始終無緣奪牌，本屆捲土重來，他表示，「4年前懵懂無知，也不太會調整狀態，但現在無論技術和心態都更純熟；這次必須提防伊朗與烏茲別克的勁敵，只要能穩定發揮，有望能摘金。」

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上屆仁川亞運拿下銀牌的黃鈺仁，這次增重挑戰68公斤級，世界排名第一的南韓名將李大勛將是奪金絆腳石。黃鈺仁生涯對戰4次全敗，但差距已逐漸縮小。

黃鈺仁儲備體力抗天敵

黃鈺仁說，「我已不再畏懼李大勛，過去最大的罩門是體能，往往在第三回合氣力放盡。對此我在訓練時已做足苦功，有信心能擊垮天敵。」

過去主打74公斤級的楊宗燁，本屆直接挑戰80公斤以上量級，將面臨各國高大對手的挑戰，他表示，「為了適應強大的衝撞力量，重量訓練做得比以前更多；動作敏捷、腳步靈活是我的優勢，加上這個量級的對手都對我不了解，期盼能以黑馬之姿挑戰金牌。」