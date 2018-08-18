獅、兄弟搶龍頭 今1日2戰

中信兄弟今午場派出洋投紐維拉。（資料照）

獅僅領先兄弟1場勝差

獅隊今午場派出王牌羅里奇。（資料照）

〔記者郭羿婕／台北報導〕暫居下半季首位的統一獅，原定昨與中信兄弟展開3連戰，首戰因雨延至今午1時開打，將打雙重戰，由於兩隊僅1場勝差，此系列賽將是獅隊龍頭保衛戰，兄弟也有望拚返王座。

獅隊午場派出王牌羅里奇，對上仍在測試的紐維拉；第2戰則是江辰晏、艾迪頓的土洋左投對決。羅里奇出賽18場，只有1場非優質先發，將叩關2連勝、本季第10勝，加上已奪10勝的勝投王施子謙，獅隊可望率先擁有2位10勝級強投；紐維拉先發3場吞2敗、防禦率4.86，今續搶首勝。

請繼續往下閱讀...

831洋將登錄大限邁入倒數，羅里奇確定續留獅隊，另2個名額由瑞安、昨升一軍的日籍左投知念廣彌、新洋投安迪爭取。

知念本週先補強長中繼

總教練黃甘霖表示，知念本週先補強長中繼，若沒問題，下週就會列入先發輪值；兼具美、日、韓職及中職資歷的安迪也已抵台，預定下週一跟二軍練球、週二隨一軍練習，再視身體和牛棚狀況，決定到二軍比賽或直接上一軍。

獅隊上半季原有大好機會搶冠，卻只能看猿隊稱霸，黃甘霖說，一大關鍵是馬丁尼茲在重要時刻接連失穩，也造成牛棚負擔，另一關鍵則是羅國龍和唐肇廷受傷，中外野形成缺口。近日雖然主砲蘇智傑掛傷號，但外野有郭阜林等人補上、四棒有狀況火熱的鄧志偉來扛，將影響降到最低。

猛獅連日發威，近10戰贏8場，今起力捍龍頭，不過，正值2連勝的兄弟，也有連18場安打的王威晨等人領銜，盼搶回首位；而亞運國手陳柏豪今向台灣隊報到，兄弟昨已先將他降二軍，拉上野手張志強。