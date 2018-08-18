複製半季拿轟王？ 高國輝︰機會不高

高國輝（資料照）

〔記者徐正揚／桃園報導〕前天高國輝下半季首次在一軍出賽，就轟出相隔3個月的全壘打，頗有重演2014年只打半季就拿全壘打王的氣勢。

高國輝因傷勢不如預期嚴重，14日提前回一軍，前天是他下半季首次在一軍出賽，扛先發DH打第3棒。1局下首次打擊就敲出安打，7局下更轟出陽春彈，不僅助悍將扳成4：4平手，也是他繼5月5日後再次開砲。

2014年是高國輝最讓球迷津津樂道的一年，他元月接受脊椎手術，7月13日才在一軍出賽，僅出賽52場就轟18發，成為中職首位只打半季就拿全壘打王的球員。他認為，今年下半季比那年晚1個月回一軍，狀況也不一樣，要複製的機會不高。

請繼續往下閱讀...

高國輝說，「我現在才4支，跟張志豪20支也差太多了，那年是個神話，現在就順順地打就好，全壘打王留到明年再挑戰。」

高國輝指出，自己天生不是球感好的選手，上半季能敲3發全壘打，第一時間並沒有特別感覺，應該都是靠風吹出去的，前天卻完全不同，出棒後就覺得會是全壘打，現在不論身體狀況、打擊手感，都比上半季好很多。

高國輝前天單場兩安，是他本季自4月29日後首見，他表示，因為很久沒在一軍出賽，賽前有點緊張，首打席就敲出安打，心情踏實不少，今年花太多時間在找感覺，既然重回一軍，就盡最大能力幫助球隊。