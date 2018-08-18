撐過撞牆期 林益全找回長打

林益全（資料照）

〔記者徐正揚／桃園報導〕經過上半季的「撞牆」，林益全下半季似乎有「破繭」的跡象，連續兩個月都有6支長打。他表示，選在合約年下決心做大改變，關鍵在於一個想法：如果只想維持現狀，就準備離開這個舞台。

林益全季前改變訓練方式，希望透過階段性計畫，增加重量訓練的分量，逐漸強化長打能力。從開季以來，他一直覺得身體很有力量，卻無法轉化到球棒上，長打率4成71是自2011年後新低，連帶影響上壘率降到生涯單季新低的3成67。

林益全指出，既然下決心做重大改變，就有面對風險的心理準備。上半季從4月開始碰上身體與球棒的不協調，5、6月各只有4支長打，5月甚至全壘打掛零，下半季逐漸找到平衡點，才打1個半月就有12支長打，逼近上半季的17支。

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林益全表示，有改變就有過渡期，要想辦法撐過去，最近的感覺比之前好很多，打出去的球比較可以延伸，力量也較能用在球棒上，雖然距離目標還有段距離，卻必須堅持下去，一旦突破瓶頸期，就能建立新的打擊感覺，更能幫助球隊。

林益全不諱言，一般在合約年會先求平穩，但他不希望拿到新合約後，才因改變導致成績下滑，決定把這個過程提前，「不去改變就只能等著被淘汰，我不想只是維持現狀，現在做的都是為了能打得更久。」