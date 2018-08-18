台豐ADT高球賽》詹世昌抓9鳥 次輪並列排頭

台豐ADT公開賽第2回合，日本選手長谷川翔平以136桿並列領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／彰化報導〕很久沒打出滿意桿數的詹世昌，昨在台豐ADT公開賽第2回合打出65桿，以總桿數136桿和蔡啟煌及日本選手長谷川翔平並列領先。

蔡啟煌在台豐ADT公開賽第2回合，以總計136桿保住並列領先。（記者趙新天攝）

詹世昌在台豐ADT公開賽第2回合打出全場最佳的65桿，衝上並列領先。（記者趙新天攝）

詹世昌近兩年大多在日巡賽和歐巡賽拚戰，但成績並不出色，他說：「這是過去一年半我打得最好的一個回合，打了很多博蒂，但還是有不滿意的。像第2洞的3推桿，及第6洞的失誤都不應該。」

詹世昌只花了25次推桿，抓了9隻小鳥，手感不錯，已找回一部分昔日兩度在台豐球場奪冠的感覺，不過，他表示，這次回來又請教練張奇駿幫忙，改回以前的動作，還需要點時間。

原本領先的蔡啟煌，打下5個博蒂，但第6洞開球失手找不到球，罰桿重新開球，吞下三柏忌，以70桿完賽。

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林文堂、洪健堯、汪聰傑以138桿並列第4。其中洪健堯第5度參賽，今年首次晉級決賽，他表示，過去幾次結果都不理想，今年反而心情很放鬆，且推桿的狀況慢慢調整回來，「先前回到台灣，跟呂西鈞老師一起打球，他提點了我的推桿細節，讓我找回業餘時期推桿的感覺。」