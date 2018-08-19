亞運》女力四射！台灣女團今分頭搶勝

台灣女籃今出戰實力較弱的印度，前2戰獲勝功臣彭詩晴（左一）可能休兵。（資料照，記者林正堃攝）

女籃2連勝 今戰印度

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕女力齊發！台灣女子團體球類運動今天陸續登場，女籃在小組賽連兩戰告捷，第3戰於上午11點遭遇實力較弱的印度，將力奪勝利，續朝分組第一邁進。

女籃隊史最佳成績為2006年杜哈亞運銀牌，該屆就是在預賽扳倒強敵南韓。她們前天靠著「蓁晴連線」彭詩晴、黃品蓁轟38分，在延長賽氣走南、北韓聯隊，目前士氣高昂。

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彭詩晴小組賽場均貢獻18.5分，是頭號得分大將，但她對韓國之戰上場時間長達38分鐘，今日可能會作壁上觀，於小組賽最終役對印尼之戰歸隊。

至於有傷在身的196公分中鋒包喜樂，首戰對實力較弱的哈薩克就休兵，預料此仗會再次休息。不過，她強調，「我還是希望能上場，才能使狀況越變越好。」

女足、女排、女壘拚首勝

世界排名42的台灣女足日前以1：2不敵世界排名第15的南韓，今晚7點半對上世界排名77的印尼，有望取得首勝，朝晉級8強目標邁進。

台灣女排在2006年杜哈亞運奪銅，締造隊史最佳成績。女排隊下午5點30分首戰人高馬大的哈薩克，力求開出紅盤；我小組賽對手還有中國、南韓、印度及越南。此外，上屆獲得銀牌的女壘隊在下午4點對上南韓。

台灣女足今出戰印尼。（資料照，法新社）

台灣女排主要以台北世大運成員組成，今亞運首戰哈薩克。（資料照，記者廖振輝攝）

台灣女壘今下午4點迎戰南韓。（資料照，記者林正堃攝）