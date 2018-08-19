亞運》奪牌力爭上「游」 亞運前先8破全國

「輔大泳隊F4」有機會衝擊獎牌，左起為林建良、黃硯歆、安廷耀與王郁濂。（特派記者陳志曲攝）

林姵彣今出戰100蛙，期許自己享受比賽。（特派記者陳志曲攝）

400自接 輔大F4狀態顛峰

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕台灣游泳隊在近4屆亞運，僅2010年廣州亞運靠程琬容在女子400公尺混合式拿下1銅。不過游泳隊在亞運前的香港公開賽大有斬獲，全隊席捲15金，並打破8項全國紀錄，為亞運注入強心針，有機會終結近年的獎牌荒。

總教練李澄峯表示，本屆最具奪牌實力是男子400公尺自由式接力；里約奧運國手林姵彣在女子100公尺蛙式也有潛力能站上頒獎台。

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由王郁濂、黃硯歆、安廷耀與林建良組成的「輔大泳隊F4」屢創佳績，在香港公開賽400自由式接力以3分19秒69再破全國紀錄，狀況正值顛峰。李澄峯說，選手在全大運陷入低潮，但經過3個月調整已恢復水準。

挑戰自己 林姵彣今戰100蛙

林姵彣是女子50、100蛙的全國紀錄保持人，經過里約奧運洗禮，心智更成熟，遇到大賽不再怯場。林姵彣今天也將在100蛙出賽，她表示，以前在大賽容易肌肉僵硬，導致嚴重失常，但這次亞運以輕鬆、享受的心情參賽，期盼再突破個人最佳。