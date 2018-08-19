生子後順順順 陳品捷轟「黃金」勝打

陳品捷喜獲麟兒後覺得特別順，連4場至少雙安，昨又敲出致勝2分砲。（記者張嘉明攝）

悍將擊敗桃猿，中止5連敗。（記者張嘉明攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕靠著生子後的好感覺，帶點「狗屎運」，陳品捷昨對桃猿之戰9局上敲出2分砲，突破平手僵局，率悍將6：4中斷5連敗，也讓今天將解除禁賽的總教練陳連宏，帶著勝利重回場上督軍。

打完8局仍平手，猿隊9局上1出局、一壘有人時派出「守護神」陳禹勳，陳品捷逮中內角偏高直球，轟向右外野掃回2分致勝，單場2安都是長打，包括首局帶起攻勢的二壘打，助隊先馳得點。

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陳品捷13日喜獲麟兒，才剛升格當爸，連4場又有至少雙安演出，昨晚並榮膺單場MVP。他一臉幸福笑說，託兒子的福，感覺生子後特別順，「都是老婆在照顧小孩，她比較辛苦，小朋友還滿喜歡睡覺的，每次喝奶喝到一半都睡著。」

「全壘打是狗屎運發作」

陳品捷還透露小插曲，賽前和林哲瑄開車到球場，被安排的停車位底下滿是狗屎，兩人心想：「今天應該會有狗屎運！」結果真的以勝利收場，他笑稱：「全壘打應該是狗屎運發作吧！我跟哲瑄說明天不要換位置，停在一樣的地方，連狗屎都不能掃掉。」

陳連宏日前在比賽中抗議好球帶，頭錘主審遭禁賽3場、罰款6萬，今天解禁前，只能待在休息室內觀戰；昨止敗後，他也只能站在休息室門口迎接選手，堅持先和大家擊掌再受訪。

解禁前奪勝 鑼總仍不覺輕鬆

「先止敗最重要。」陳連宏表示，低潮期間有跟全隊說他們是最好、最強的球隊，儘管近幾戰無法親自督軍，但急也沒用。當被問到解禁前奪勝能否鬆口氣？他笑說：「在這位子沒有輕鬆的，每天都要面對比賽。」

布魯斯先發6局失4分，包括5局下挨朱育賢2分彈（本季第6轟），新洋投喬登昨也於二軍初登板，以7局無失分摘勝。對於洋將取捨，陳連宏說，本週就會做出選擇。