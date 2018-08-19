郭俊麟本季二軍首勝 岱桑百轟M1

西武郭俊麟昨在二軍先發7局飆8K，被敲1安無失分，奪得勝投。（資料照，記者郭羿婕攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕旅日投打昨天都有表現，在西武二軍沉潛的右投郭俊麟繳出復活代表作，以7局無失分拿下本季二軍首勝，而在巨人表現起伏的陽岱鋼則代打開轟，生涯百轟浮現「M1」。

郭7局飆8K 僅被敲1安

26歲的郭俊麟去年因傷復健整季未出賽，今年5月12日才復出實戰，也是他暌違429天首次站上正式比賽投手丘；郭俊麟在二軍投手教練許銘傑指導下，表現漸入佳境，昨對巨人二軍更繳出7局僅被敲1安，飆8K無失分佳作，率隊4：0贏球，也拿下自2016年9月3日以來的二軍首勝。

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郭俊麟只用84球投完7局，且沒有保送，一開場連續解決9名打者，包括第3局的連3K，直到4局上才被敲安，但他立刻用雙殺解圍。隊友吳念庭擔任先發第4棒三壘手，4打數2安打。

陽岱鋼代打開轟 菅野完封

一軍方面，陽岱鋼昨雖未排入巨人先發打序，但他對中日龍8局下代打上陣，相中150公里速球敲出本季第9轟，也是生涯第99轟。

巨人全場5發全壘打以10：0大勝，王牌菅野智之則用本季最多的138球投出2安打完封秀，拿下7月6日以來暌違43天的勝投，他登上久違的MVP獎台，還笑說：「好久沒站上來會緊張。」

值得一提的是，羅德左投陳冠宇昨臨危受命，接替只投完1局就提前傷退的先發洋投波辛格，投5局只被敲2安無失分，可惜終場以2：3不敵樂天，陳冠宇無關勝敗。

巨人陽岱鋼昨代打敲出本季第9轟，距離生涯百轟只差1轟。（取自巨人推特）

巨人陽岱鋼昨代打敲出本季第9轟，距離生涯百轟只差1轟。（取自巨人推特）