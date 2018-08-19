台豐ADT高球賽》詹世昌續保領先 3人僅差2桿

詹世昌以總計207桿繼續保持領先。（記者趙新天攝）

林文堂在第13洞擊球時打到樹根，右手腕震傷，影響場上成績。（記者趙新天攝）

王偉倫在台豐ADT公開賽第3回合，以207桿並列第2。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／彰化報導〕台灣好手詹世昌昨在台豐ADT公開賽第3回合只打出71桿，仍以總計207桿保住領先，王偉倫和日本選手比嘉一貴、長谷川翔平及泰國納提朋，以209桿並列第2。

2010、14年兩度在這項比賽封王的詹世昌，最近一年四處征戰都沒打過領先組，這回終於重溫領先滋味。他在第11洞推進博蒂時，一度低於標準桿11桿。不料推桿手感改變，加上木桿開球動作有些不確定，不僅沒再進帳，還在第14和16洞吞柏忌。

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詹世昌說：「打到第9洞開始下雨，下過雨之後果嶺的速度慢到不行，尤其下坡推桿根本不太敢推，結果都推短，跟前8洞的推桿感覺完全不一樣。」

去年台巡賽獎金王王偉倫前9洞多花1桿，進入後9洞博蒂連連，才把名次往上衝，以70桿完賽。

「一哥」林文堂昨第11洞推進博蒂時已是低於標準桿9洞，沒想到第13洞第2桿的球位底下有樹根，這桿打下去右手腕被震到發麻，連4洞吞柏忌，靠著第17洞抓鳥才以平盤作收，總計210桿和蔡啟煌並列第6。

泰國選手帕維繳卡時打下2個博蒂、2個柏忌，還在第17洞差點雙鷹進洞，輕易賺進老鷹，70桿作收，原本並列第2。但賽後同組選手質疑他在第12洞果嶺旁短切時，桿弟幫他撐傘，裁判看過轉播畫面後確認違反高爾夫規則，罰兩桿，掉到並列第9。