殷仔破客場魔咒 好投無緣第5勝

2018/08/20 06:00

陳偉殷昨先發5.2局，挨5安、失2分，繳出幾近優質先發的投球內容。（路透）

〔記者徐正揚／綜合報導〕陳偉殷昨天在客場先發對上國民，用83球投5.2局失2分，差1人次就是優質先發，雖於領先2分時退場，可惜牛棚沒守住他的勝投，馬林魚靠10局上搶到關鍵2分，以7：5中止6連敗和客場12連敗。

5.2局失2分 失投速球挨轟

陳偉殷前兩局只挨1安，唯一失手是3局下被透納轟出2分彈，但他立刻回穩，打線也幫他打回3分，6局下2出局後他被哈波敲安，馬林魚決定換路辛斯基接手，他帶著苦笑退場，7局下馬林魚再換葛雷洛，搞出滿壘後先暴投再挨安失2分，陳偉殷勝投飛掉。

兩個月以來 客場最低失分

這場是陳偉殷自6月17日後，首次在客場失分低於3分，本季防禦率降至5.20，客場防禦率降至9.35，他指出，對於在客場的投球，可能大家一直在講，他不想去想也很難，想做出什麼改變，反而愈容易在意，愈不能去控制好。

陳偉殷強調，這場沒有特別改變什麼東西，就保持清醒的狀態投球，也比較放鬆去投，對於被透納轟出2分彈，他表示，那球是失投，也是這場對右打唯一投的二縫線速球，有點太想投到好的位置，控制反而不理想，結果跑到紅中。

差1人次連3場優質先發

陳偉殷這場直球比例高達61％，球評潘忠韋認為，陳偉殷前兩場變化球比例逾53％，卻有控球受到影響導致用球量偏多的問題，這場可能因為直球狀況很好，針對國民打者習性改變配球模式，比較可惜是第3局，可能不想投得太開，進壘點稍微往上修正，結果挨轟。

潘忠韋表示，陳偉殷這場最特別的是第4局，用曲球連拿3個滾地球出局，第5局被打二壘安打後馬上換回直球，顯示他幾個球種都很好用，一旦被鎖定就能夠立刻改變，值得高興的是，他連續3場的內容都接近優質先發，應該毋須再擔心主客場的表現會有落差。

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