U15世界盃棒球賽 台日今爭季軍

台灣隊在U15世界盃棒球賽複賽最後1場以8：5擊退古巴獲複賽第4名，將與日本隊爭奪季軍。（取自WBSC官網）

〔記者徐正揚／綜合報導〕台灣隊在U15世界盃棒球賽複賽最後1場迎戰古巴隊，從打完3局落後5分急起直追，於第4、5局演出大逆轉，以8：5擊退古巴獲複賽第4名，將與日本隊爭奪季軍。

台灣由陳浩恩先發，僅解決1人次就失3分，洪宸毅緊急接手，投到第3局又掉2分，打線於4局上發起反攻，李展毅於1出局滿壘時適時敲安清光壘包，隨後吳秉恩、劉凱彧、林昱珉安打串聯，一舉扳成5：5平手。

請繼續往下閱讀...

台灣於5局上2出局後攻勢再起，先靠李東森安打、李展毅保送、吳秉恩二壘安打首次超前，攻佔滿壘後再靠林昱珉安打追加2分保險分，5局下、7局下分別擋住古巴2出局滿壘、1出局兩人在壘的反撲，以8：5險勝。

總教練楊冠毅表示，賽前就叮嚀選手不要鬆懈，全力搶勝爭奪最後晉級機會，很感謝選手堅持住，這場主動採用打帶跑戰術都執行成功，造就兩個大局。

美國、巴拿馬爭冠

美國、巴拿馬在複賽同為4勝1敗，美國曾在預賽以4：1勝地主巴拿馬獲複賽第1，兩隊今天將爭奪冠軍；台灣與日本同為2勝3敗，因複賽首戰以2：5輸日本排第4，兩隊今天將爭奪季軍。