品勢「跆」雙銅 總教練：裁判太主觀

陳靖在跆拳道男子品勢拿下銅牌。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕跆拳道品勢首度納入亞運正式項目，台灣隊接連告捷，男子個人與女子團體品勢都摘下銅牌，但總教練李珍鎬並不滿意，「賽前預設低標是1銀2銅，選手都有奪金實力，但裁判太過主觀，輸得很可惜，但也沒有辦法。」

跆拳道女團品勢項目也摘銅。 （特派記者陳志曲攝）

陳靖：對手有失誤

以為自己會晉級

男子品勢陳靖昨率先登場，連續擊敗尼泊爾與中國選手，四強戰對決伊朗巴赫提耶，陳靖無論氣勢與動作，都凌駕於對手之上，但最後卻敗下陣來。陳靖表示，「在做動作的時候，有發現對手失誤，原本覺得很有希望晉級，我也不知道怎麼輸的，回去再看影片檢討。」

陳靖去年世大運前夕腳踝嚴重扭傷，休養了170天才重返賽場，他坦言，當時很沮喪、很挫敗，歷經很大的努力才振作起來，但亞運前一週心中陰影仍很大，練習都很不安，最後能奪下銅牌，證明自己已克服心魔，下一個目標是在台灣舉辦的世錦賽摘金。

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台灣女團由陳以瑄、陳湘婷、林侃諭聯手出擊，三人默契十足，十六強賽輕鬆過關，可惜四強賽不敵泰國，僅收下銅牌。

李珍鎬認為，「台灣女團的確有些動作出現瑕疵，但我們的難度比對手高，後空翻泰國只有一人翻，我們卻是全隊都翻，泰國只求穩，我們的精采度和強度明顯更高，但分數卻不及對手。」