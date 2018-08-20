亞運傳真》金牛、銀鹿、銅鳥 吉祥物有「藝」思

雅加達亞運的吉祥物寓意深遠。 （特派記者梁偉銘攝）

近年國際綜合運動賽會流行吉祥物，2018雅加達—巨港亞運不能免俗，天堂鳥賓賓（Bhin-Bhin）、花鹿阿東（Atung）及犀牛卡卡（KaKa）的可愛卡通造型，市區及各大場館隨處可見，除了代表在地獨特物種、炒熱紀念品商機、帶動賽事氣氛，昨日首度頒獎時更有玄機，原來各項競賽前三名，依獎牌搭配「金牛、銀鹿、銅鳥」不同Q版玩偶，隱含大會巧思。

擁有漂亮羽毛的賓賓，穿著巴布亞省阿斯瑪特縣背心圖騰，頗受選手及民眾歡迎，看似風光，殊不知背後「誕生史」相當艱辛。原來早在2015年底官方首度公佈成品，當時名叫德拉瓦（Drawa）的吉祥物，一現身慘遭各界罵翻天！雖然同樣以天堂鳥為原型，整體設計過時粗糙且配色詭異，甚至被網友批評醜到像隻雞，大會受不了輿論壓力，被迫回收「砍掉重練」，如今才有三個討喜吸睛的最佳配角問世，這倒與運動員歷經挫折磨練，最終「烏鴉變鳳凰」站上領獎台的過程，有著異曲同工之妙。

穿著雅加達蠟染圍裙的阿東，是巴韋安島上特有花鹿；至於渾圓壯碩如卡卡，則圍上巨港傳統披肩，這些傳統服飾體現「千島之國」多種族宗教文化，融合成為當今社會；3隻吉祥物的名字還有特殊意義，賓賓象徵智慧、阿東代表速度、卡卡就是力量，合起來即為印尼最重要的包容精神「求同存異（Bhinneka Tunggal Ika）」，頗發人省思。（特派記者梁偉銘）

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