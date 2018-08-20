亞運》楊依婷致勝安 女壘加班氣走南韓

陳家宜（特派記者林正堃攝）

陳家宜首戰轟雙響砲

台灣隊打到延長賽第8局，靠著楊依婷敲致勝安，最終以3：2氣走南韓。 （特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕陳家宜轟雙響砲，楊依婷敲致勝安，加上邱安汝「神救援」，亞運台灣女壘隊昨首戰對南韓，打到延長賽第8局，靠3女將攜手建功，最終以3：2氣走對手取得開門紅，今天早上11點將迎戰亞運4連霸強權日本。

陳家宜8月初女壘世錦賽首戰對南非轟雙響砲，昨天前2打席開轟，與「首戰、雙響砲」特別有緣，她表示，對方投手梁藝絲球速較慢，她把球跟進來一點再出棒，同時告訴自己把球打扎實就好，和世錦賽出棒感覺一樣。

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此役正規7局打完雙方戰成2平，延長賽第8局進入突破僵局制，楊依婷適時敲安，打下勝利打點，她說，當時教練團有下戰術，打出去感覺失敗，但落點巧妙，結果是好的。

邱安汝神救援 8局失2分

台灣隊先發投手林盈馨首局保送對方首棒打者，面對下一棒投出1壞球後，教練團緊急換邱安汝登板救援，她獨撐全場，投8局被敲6安失2分拿下勝投，她透露，過去先發頂多丟4、5局，這場投8局是近年來最長，不會感覺特別疲勞。

7局下邱安汝連挨2安失分，讓比賽多打了一局，還好8局下順利守成，她說：「第7局我很想守住，這局結束老師（總教練楊賢銘）跟我說過去就過去了，專注下一局，很開心最後有守住。」