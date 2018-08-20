雨神相助 兄弟逆轉獅王

林智勝6局上用二壘打敲回1分，帶起兄弟攻勢，終場以5：3逆轉獅隊。（記者朱沛雄攝）

積極拚篡位 只剩1場勝差

鄧志偉已連8場比賽有打點，再2場就追平中職紀錄。（記者朱沛雄攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟把握統一獅換投的契機，在第6局攻下3分，以5：3逆轉擊敗獅隊，將雙方勝差縮小到1場。

兄弟和獅隊昨天原定進行雙重賽，午場3度因雨中斷後，在7局下半裁定提前結束，晚場也延到10月7日補賽，場地未定。

趁江辰晏下場 連2局猛攻

獅隊先發投手江辰晏投5局只被擊出4支安打失1分，取得3：1領先。但5局結束，比賽第2次因雨中斷，投了84球的江辰晏沒有再回到投手丘。

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6局上獅隊起用黃竣彥中繼，一上場就被彭政閔安打，林智勝二壘打扳回1分後，獅隊再換上王鏡銘，又被陳子豪和陳江和安打各失1分，雖然兄弟跑者兩度在本壘前被觸殺，仍然攻下3分，以4：3超前。

因雨裁定輸球 獅無緣反攻

7局上中信王威晨、陳偉漢和彭政閔連續安打再下一城，下半局獅隊2出局展開反攻，吳桀睿安打、鄧志偉被保送，但此時比賽再度因雨暫停，等待30分鐘後裁定結束，獅隊失去反攻機會。

鄧志偉又開轟 連8場打點

鄧志偉棒子持續火熱，第3局擊出一壘打，將連續安打場數推進到8場，第5局轟出陽春砲，連續打點也達到8場，本週將挑戰張泰山、布雷、林益全和郭嚴文共同保持的連10場打點紀錄。

兄弟紐維拉先發5局也只被擊出4支安打，但送出5次四壞球，總教練史耐德表示，雨中比賽對紐維拉的控球造成一些困擾，不過，對手也是在相同的天候條件下投球，人家能夠克服，紐維拉也必須去克服，但整體表現還不錯，目前3名洋投的狀況他都滿意，還沒有調整名單的想法。