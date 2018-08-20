棄迪保捍兩頭空 猿連霸路「投」痛

捍力克 （記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕831洋投登錄大限只剩不到兩週，桃猿在發生「捍力克事件」後，雖仍在尋覓洋投，但「洪總」洪一中已做好不換洋投的準備，還透露原本獅隊前洋投安迪也在桃猿的口袋名單中，只是最後「棄迪保捍」。

安迪（資料照）

除了桃猿，其他3隊都已有洋投備案人選，中信兄弟找來27歲左投班尼特，富邦悍將則邀具3年大聯盟資歷的29歲右投喬登加盟，統一獅有請39歲的前誠泰洋投安迪回鍋。喬登有機會本週在一軍登板，安迪則是明天隨一軍練習，兩人都將取代陣中現有洋投。

回鍋後表現不如上季的史博威，昨先發2局未失分。（記者黃耀徵攝）

現有3洋投 恐用到季末

桃猿已在上半季封王，但下半季戰績不理想，其中去年表現神勇的史博威更是不如預期，因此日前簽下NCAA明星級投手捍力克，準備進行補強。只是捍力克因過去犯罪紀錄未能登錄，洪總則嘆：「本來安迪也是我們的口袋人選，但因為簽了捍力克，沒想到他無法登錄。」

桃猿目前3洋投為克恩三世（10勝）、尼克斯（4勝）及史博威（2勝），洪總說：「我認為現有3洋投用到年底的機率很高。」由於新洋投抵台後，申請工作證還需一週時間，因此桃猿可能面臨來不及的狀況，球團人士也透露不會換洋投。

下半季打完25場，桃猿以12勝13敗暫居第3，洪總認為除了打擊差很多之外，牛棚表現也不理想，如今又出現洋投未能適時補強的情況，讓尋求連霸之路出現荊棘。

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史博威先發 2局未失分

史博威昨午場對富邦悍將先發2局未失分，但因下雨保留比賽，此戰只打到2局下，改至10月5日再戰，兩隊雙重賽晚場則延至10月7日仍在桃園舉行。