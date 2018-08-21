簽約金550萬 古林睿煬今與獅簽「新人最大約」

統一獅第一指名投手古林睿煬，今將和球團簽下總值700萬的中職新人史上最大合約。（資料照，記者廖耀東攝）

（整理：記者倪婉君）

合約總值達700萬

〔記者倪婉君／台北報導〕18歲的統一獅第一指名投手古林睿煬，今天將和獅隊完成簽約，簽下一紙總值700萬的中職新人史上最大合約，其中簽約金550萬則是中職史上僅次蔡仲南的投手第2高價碼。

在今年中職選秀會上，排在第1輪第2順位的獅隊選擇古林，也讓他成為本屆榜眼。如今古林方面已和獅隊達成共識，領隊蘇泰安昨表示，「古林已和亞青台灣隊請假一天，今天就會來簽約。」

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興農投手蔡仲南（右）與捕手葉君璋（左）。（資料照，記者林正堃攝）

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投手簽約金 中職史上次高

儘管球團尚未正式公布合約，但古林將以簽約金550萬及150萬激勵獎金加盟，總值700萬也改寫去年獅隊第1指名捕手陳重羽的680萬，成為中職29年以來新人總值最高的合約。在簽約金部分，古林則僅次前年狀元蘇智傑的560萬，成為隊史第2高，更僅次興農牛蔡仲南的600萬，登上中職史上第2高簽約金投手。

統一獅總教練黃甘霖。（資料照，記者黃志源攝）

右手疲勞 恐缺席亞青賽

身為平鎮青棒王牌，古林曾在今年高中棒球聯賽飆出最快147公里球速，也在月初於美國德州舉行的小馬世青賽冠軍戰，繳出7局飆7K的完封勝。不過古林原訂參加9月初於宮崎舉行的亞青賽出現變數，他日前右手出現疲勞痠痛。蘇泰安則說，希望古林除了今天請假簽約，還能向國家隊多請幾天假，進行徹底的身體檢查。

如果古林的體檢結果不佳，可能不會參加亞青賽，獅隊「蔗總」黃甘霖也不希望古林的傷勢造成國家隊困擾。為了保護古林，獅隊本季會讓他在二軍調整，最快明年下半季才會上一軍。

獅隊昨也宣布簽下世大棒台灣隊強打施冠宇。（資料照，記者林正堃攝）

獅另簽下強打施冠宇

除了古林，獅隊和今年選秀其他6名球員合約也將談妥，蘇泰安表示只剩1人未回覆，若這兩天達成共識，本週有機會公布全部合約。此外，獅隊昨也宣布簽下今年選秀落榜的世大棒台灣隊強打施冠宇，他日前已隨獅隊二軍測試並獲教練團肯定實力。