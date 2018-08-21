簽約金550萬 古林睿煬今與獅簽「新人最大約」

2018/08/21 06:00

統一獅第一指名投手古林睿煬，今將和球團簽下總值700萬的中職新人史上最大合約。（資料照，記者廖耀東攝）

（整理：記者倪婉君）

合約總值達700萬

〔記者倪婉君／台北報導〕18歲的統一獅第一指名投手古林睿煬，今天將和獅隊完成簽約，簽下一紙總值700萬的中職新人史上最大合約，其中簽約金550萬則是中職史上僅次蔡仲南的投手第2高價碼。

在今年中職選秀會上，排在第1輪第2順位的獅隊選擇古林，也讓他成為本屆榜眼。如今古林方面已和獅隊達成共識，領隊蘇泰安昨表示，「古林已和亞青台灣隊請假一天，今天就會來簽約。」

興農投手蔡仲南（右）與捕手葉君璋（左）。（資料照，記者林正堃攝）

（整理：記者倪婉君）

投手簽約金 中職史上次高

儘管球團尚未正式公布合約，但古林將以簽約金550萬及150萬激勵獎金加盟，總值700萬也改寫去年獅隊第1指名捕手陳重羽的680萬，成為中職29年以來新人總值最高的合約。在簽約金部分，古林則僅次前年狀元蘇智傑的560萬，成為隊史第2高，更僅次興農牛蔡仲南的600萬，登上中職史上第2高簽約金投手。

統一獅總教練黃甘霖。（資料照，記者黃志源攝）

右手疲勞 恐缺席亞青賽

身為平鎮青棒王牌，古林曾在今年高中棒球聯賽飆出最快147公里球速，也在月初於美國德州舉行的小馬世青賽冠軍戰，繳出7局飆7K的完封勝。不過古林原訂參加9月初於宮崎舉行的亞青賽出現變數，他日前右手出現疲勞痠痛。蘇泰安則說，希望古林除了今天請假簽約，還能向國家隊多請幾天假，進行徹底的身體檢查。

如果古林的體檢結果不佳，可能不會參加亞青賽，獅隊「蔗總」黃甘霖也不希望古林的傷勢造成國家隊困擾。為了保護古林，獅隊本季會讓他在二軍調整，最快明年下半季才會上一軍。

獅隊昨也宣布簽下世大棒台灣隊強打施冠宇。（資料照，記者林正堃攝）

獅另簽下強打施冠宇

除了古林，獅隊和今年選秀其他6名球員合約也將談妥，蘇泰安表示只剩1人未回覆，若這兩天達成共識，本週有機會公布全部合約。此外，獅隊昨也宣布簽下今年選秀落榜的世大棒台灣隊強打施冠宇，他日前已隨獅隊二軍測試並獲教練團肯定實力。

相關關鍵字： 中職 統一7-ELEVEn獅 統一獅 統一 蘇智傑 平鎮高中 蘇泰安 統一獅隊 黃甘霖 中職選秀 蔡仲南 陳重羽 亞青賽 簽約金 蔗總 古林睿煬 施冠宇

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.