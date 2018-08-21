亞運》先欺敵後變招 蘇柏亞擊潰天敵奪金

跆拳道女將蘇柏亞（圖左）打敗宿敵南韓河敏雅。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕跆拳道女將蘇柏亞昨於亞運53公斤級決賽以29：10痛宰南韓河敏雅，摘下本屆台灣第3金。總教練蘇泰源運籌帷幄，前3輪刻意保留實力，關鍵一戰轉守為攻，增加近身攻擊和改變進攻節奏，讓對方措手不及，一舉擊垮天敵河敏雅。

跆拳道女將蘇柏亞在亞運女子53公斤級決賽拿下金牌。 （特派記者陳志曲攝）

先前2度過招

都輸南韓河敏雅

年僅20歲的蘇柏亞首次參加亞運，生涯在亞錦賽與韓國公開賽2度碰上河敏雅皆以大比分的差距落敗，但在最重要的賽場卻擊潰對手，蘇泰源透露：「我們反覆看錄影帶，研究對手招式。前3輪刻意不用近身正拳，直到最後一戰才使用，且進攻手段與前2次過招判若兩人，這成為奪金關鍵。」

蘇柏亞準決賽碰上哈薩克阿黛葛洛娃，前2回合一路挨打，但蘇柏亞仍沉著應戰，決勝回合灌進11分逆轉。蘇泰源說：「堅持不用正拳是我們的共識，我有信心她能度過危機。」總計，4強戰蘇柏亞正拳得分0，決賽則飆升至9分，有明顯的落差。

請繼續往下閱讀...

阿美族女戰士 追求完美

阿美族的蘇柏亞天分過人，加上追求完美個性，自我要求很高，成為跆拳道迅速竄起的未來之星。拿下金牌的瞬間，蘇柏亞喜極而泣、雙手掩面，與對手敬禮致意後，立刻衝去抱住教練。蘇柏亞表示：「第1場大賽就拿下金牌，很不可置信，感謝教練和家人的支持，這份榮耀得來不易。」

跆拳道對打項目首日就出現電子護具異常的插曲，上午的比賽因大會使用新系統，導致計分感應異常，分數亂跳，比賽因而延誤3小時。男子58公斤級侯光武和67公斤級陳彥羽昨皆在16強賽遭淘汰，教練王俊傑認為，許多以往不會失分的攻擊都算有效，輸得很冤枉。