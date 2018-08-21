亞運》吊車尾晉級 楊昆弼「金」喜破紀錄

前天在10公尺空氣步槍混雙奪金的呂紹全，今天在個人賽奪銅。（美聯社）

決賽僅漏2泥盤 破亞運、平世界紀錄

剛過20歲生日的楊昆弼（圖中），在男子不定向飛靶項目奪金，是台灣隊射擊第2金。（美聯社）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕剛滿20歲的台灣射擊好手楊昆弼，昨天在雅加達巨港亞運送自己一份生日大禮，於男子不定向飛靶決賽僅漏掉2個泥盤，以平世界紀錄、破亞運紀錄的48分，收下彌足珍貴的金牌及300萬元國光獎金，他表示這筆錢將做為邁向2020年東京奧運的訓練經費。

楊昆弼在資格賽取得118分，吊車尾晉級決賽。因他私下有泡茶的興趣，逐漸養成其沉著穩健個性，在決賽展現冷靜特質，即使前25次射擊錯失2個泥盤，但後25次射擊百發百中，成功力壓眾家射手，並追平由西班牙好手費南德茲在2017年創下的48分世界紀錄。

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楊昆弼在2016年里約奧運是射擊隊最年輕的國手，如今變成自2002年釜山亞運的陳世偉在雙不定向飛靶奪金後，暌違16年的新科亞運飛靶金牌。有了金牌加持，使楊昆弼更有信心邁向下一階段目標，他透露：「我很訝異能拿下金牌，未來會繼續努力練習，以前進東京奧運為目標。」

楊昆弼的奪牌任務尚未結束，今天將和亞運六朝元老林怡君於不定向飛靶混雙出擊，再次衝擊獎牌。

此外，前天在10公尺空氣步槍混雙項目，射下我國本屆亞運首金的女將林穎欣及男將呂紹全，昨天林穎欣個人賽以121.8分拿到第8，呂紹全以226.8分摘下一面銅牌。

出征前進行「嚴酷」秘訓

〔記者陳冠備／彰化報導〕射擊好手楊昆弼參加2018印尼巨港亞運，在男子不定向飛靶競賽中，昨日以平世界紀錄48分成績奪冠，消息傳來令國人振奮不已，其實在出發亞運前，楊昆弼特別與教練返回彰化二水家鄉的射擊場進行一項「嚴酷」的秘密集訓，此舉果然奏效，帶來好運氣，順利奪金！

砰！砰！1週前彰化田中飛靶場不斷傳來巨大射擊聲，當地民眾以為正在比賽，其實是楊昆弼為亞運到此進行集訓，每天都頂著36度的高溫，練習5個小時以上，揮汗苦練不間斷。

楊昆弼的教練、射擊協會副理事長蕭政文表示，這次亞運在接近赤道的印尼舉行，氣候高達30多度，選手出賽很容易出現體力撞牆，為適應比賽氣候，開賽倒數前1週特地返回彰化，希望利用當地炎熱的天氣，模擬印尼高溫進行訓練，本來預估搶進6強，沒想到最後奪金，除戰術奏效外，在家鄉秘密集訓也帶來好運。