亞運》我羽球男團晉4 今勝中就搶金

許仁豪（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣男子羽球隊昨在雅加達亞運，周天成、王子維及許仁豪聯手以3：0解決尼泊爾，闖入團體賽4強，至少能為我再奪一面銅牌。台灣隊今晚7點在準決賽遇強敵中國，眾將期待打出精彩表現，一舉改寫隊史紀錄。

王子維（特派記者林正堃攝）

台灣羽球隊為場上拚戰的隊友加油吶喊。（特派記者林正堃攝）

世界排名第6的「台灣一哥」周天成今將力拚中國第一男單石宇奇。（特派記者林正堃攝）

世界排名第6的「台灣一哥」周天成昨21：16、21：13擊敗世界排名226塔猛；世界排名18的「羽球王子」王子維以21：5、21：14解決達米；許仁豪以21：10、21：11收拾敘瑞斯塔，台灣隊毫不留情橫掃對手。

台灣隊本屆有周天成、王子維及許仁豪等單打好手，以及雙打陳宏麟／王齊麟、李洋／李哲輝，如今靠著單打三將確定連兩屆都有獎牌進帳，全隊下步就是要刷新上屆銅牌的隊史紀錄。

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周天成今和中國第一男單、世界排名第2石宇奇過招，雙方過去3度交手，小天一勝未得。不過，周天成在月初世錦賽曾先贏1局，才被對方後來居上落敗。他近來會看石宇奇影片，希望自己既然要打頭陣，就要扮演穩定軍心的大將，用贏球讓球隊變得更有凝聚力。

戴后遇剋星 女團無緣4強

女子組方面，擁有世界球后戴資穎的台灣隊，昨小戴以兩個18：21不敵依瑟儂，女雙許雅晴／吳玓蓉20：22、21：19、13：21敗給松拉潘／拉溫達，白馭珀18：21、16：21輸金達蓬，無緣4強。

準備衝擊女單金牌大業的戴資穎將在24日個人賽登場，即使在團體賽輸球仍有不少收穫。小戴認為，GBK羽球館風勢偏大，自己並非走穩定路線的球員，得想辦法把擊球的落點掌握得更出色。