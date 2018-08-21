亞運》劉錚21分轟港 男籃再一勝進8強

台灣男籃隊昨大勝香港，劉錚（中）攻下21分、8籃板表現最佳。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕亞運台灣男籃昨以98：67大勝香港，小組賽2戰全勝，25日只要擊敗卡達，將以C組第一重返8強之林，若輸球，台、日本、卡達很可能戰績同為2勝1敗，屆時須比較對戰得失分，取前兩名晉級。

昨「小飛人」劉錚攻得21分、8籃板，陳冠全拿14分，全隊飆進13顆三分球，命中率46%，助攻多達26次。台灣隊外籍教頭帕克說，他第一次看到球隊送出這麼多助攻。

25日對卡達關鍵戰役，帕克表示，卡達球員身材高大，但年紀偏高且動作較慢，防守和保護籃板是兩大關鍵，希望對戰時攻防轉換能打快一點，他強調，「現在全隊信念強大，務必要贏卡達，目標是晉級4強。」

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近兩屆亞運台灣男籃都無緣闖進8強，眼見只剩最後一哩路。劉錚說，「積分不是我們選手可以控制的，能做的就是盡力擊敗卡達。」

日4球員買春 被遣送回國

以目前戰況來看，日本雖敗給台灣，但扳倒卡達，仍有機會進8強。影響戰局的是，日本4名球員橋本拓哉、今村佳太、佐藤卓磨和永吉佑也，前天深夜穿著國家隊制服離開選手村，在雅加達紅燈區尋歡作樂買春，昨日本代表團明快宣布開除4人並遣送回國，接下來日本只能以8名球員應戰。

日本球員醜聞爆發後輿論譁然，有日本網友直言，「以作為日本國民感到丟臉！」