亞運傳真》日違紀斬立決 台灣行不行？

日本代表團昨突然召開記者會，由團長針對國手場外紀律問題鞠躬道歉。（法新社）

連兩屆亞運，傳統強權的日本代表團都突然召開記者會，而且場面很難堪，不但由團長針對國手場外紀律問題鞠躬道歉，還把肇事者踢出選手村、最快時間搭機遣送回國，「斬立決」高效率毫不護短，各國媒體再度見識武士道精神之餘，也不禁自省反問：「如果是我們呢？」

日本代表團明快宣布開除4人並遣送回國。（美聯社）

4年前南韓仁川，游泳選手富田尚彌偷竊場邊地主記者相機而被逮捕，輿論譁然，隨即遭日本代表團逐出；不料如今又驚傳佐藤卓磨等4名血氣方剛男籃球星，賽後當晚在雅加達紅燈區尋歡買春的醜聞。昨天一早日本團長山下泰裕緊急親上火線，公布懲處並說明事件始末，官方電視台NHK還進行直播，殺雞儆猴意味十足，試圖為連續第二屆出包設下停損點。

新世代運動員未能潔身自愛，縱情聲色連帶毀了國家形象，愚蠢行徑實不足取，但至少日方處理明快果決，違紀開鍘毫不遮掩護短，即使男籃僅剩8人可用也在所不惜，這種魄力倒令來自不同國家記者相當折服。

請繼續往下閱讀...

近年經常配合處理運動員情色緋聞的台灣同業看了，忍不住會心一笑，畢竟重視人情味的寶島，國手名將惹禍往往「先否認、再神隱」，反正高層凡事大局為重，賽事期間怎捨得下重手？

（特派記者梁偉銘）