亞運》棒球全員到齊 先發打序出列

台灣隊長林加祐扛第4棒重任。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職7名好手加入後，亞運台灣成棒隊昨全員首度到齊，並在天母球場團練。台灣隊26日首戰南韓，總教練許順益也初步排出先發打序，當家第4棒將由合庫子弟兵、36歲隊長林加祐扛下重任。

總教練許順益表示，這幾天會觀察牛棚狀況。（記者王藝菘攝）

林加祐扛第4棒重任

亞運台灣成棒隊昨全員首度到齊，並在天母球場團練。（記者王藝菘攝）

台灣隊昨練球，今天早上10點和台北興富發隊進行熱身賽，週四早上啟程赴印尼。許順益說：「到印尼之後也安排練球，這幾天會觀察牛棚狀況，原則上首戰先發交給林樺慶，除了次戰對香港的先發林政賢，首戰其他投手也會待命。」

老將經驗多 也鎮守外野

先發打序方面，原本規劃扛下第4棒的蘇智傑因傷退出，中心打線3至5棒依序由姜建銘、林加祐和詹子賢擔綱。其中36歲老將林加祐，除了扛下第4棒，還預計鎮守中外野。來自合庫的許總說，林加祐即使年紀稍長，守外野仍有一定經驗，也可支援一壘。

林加祐說︰「之前赴美移地訓練，打到後面有些跟不上球速，和打擊教練克魯茲討論、調整，成效還不錯。」這屆亞運可能是林加祐生涯最終戰，他也說：「確實機會很大，自己也覺得，棒球能學的東西很多，未來若能夠站在不同角度看棒球，轉任（合庫）教練，也是不錯的規劃。這次面對南韓職棒的頂尖選手，也不用特別畏懼，會盡力打好比賽。」

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首場抗韓 林樺慶先發

中職桃猿隊右投林樺慶坦言，去年亞冠賽、其他交流賽時，極少有迎戰南韓打者經驗，林樺慶開玩笑說︰「只知道他們年薪多很多」。昨才第1天報到，尚未看到情蒐資料，所以還沒有什麼想法。之前亞冠賽或其他交流賽，面對南韓打者的機會也少，不過從旁觀察中，覺得他們近幾年越來越美式化。」