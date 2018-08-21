Wyndham錦標賽 第18洞雜念多 小潘美巡首勝擦身過

Wyndham錦標賽最後1回合，潘政琮打出66桿，以總計262桿並列第2名，仍寫下本球季最佳名次。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕僅僅1桿之失，台灣高球好手潘政琮昨天與美巡賽首勝擦身而過。Wyndham錦標賽最後1回合，潘政琮打出66桿，以總計262桿並列第2名，仍寫下本球季最佳名次。

並列第2 本球季最佳名次

潘政琮在第4回合第15洞長洞2桿攻上果嶺，老鷹推桿沒進，輕鬆打下博蒂時，總計低於標準桿20桿，超越了史奈德克，一度躍居領先。

最後1組的史奈德克稍後在這洞也打博蒂，追成平手，原以為這場例行賽最後一戰有機會打延長賽，沒想到潘政琮在最後1洞開球失誤，球飛出右側界外，罰桿再打，花了4桿才上果嶺，兩推吞下雙柏忌，錯失了機會。他以66桿完賽，總計262桿和辛普森並列第2。

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賽後潘政琮說：「站上第18洞梯台時，腦子裡仍有很多雜念，當時應該要退下來重新設定，但我沒有，就打出不理想的1桿，這1桿讓我付出了代價。不過我還年輕，還在學習，這只是我在美巡賽的第2年，回去我要讓頭腦清空一下，再面對接下來的季後賽。」

史奈德克最後一洞2桿攻上果嶺，還推進19呎的博蒂，以3桿之差贏得冠軍，他自第1回合打出59桿之後，連續4回合領先奪冠，這是他自2016年之後第1次拿到冠軍，也是第2度在這場比賽封王。

FedExCup年度排名

上升到63名

2017-18美巡賽球季例行賽在這場比賽結束之後畫下句點，接下來是4場季後賽。潘政琮這場比賽並列第2名，讓他的FedExCup年度排名從原本的108名上升到63名，明年的種子排序大躍進。