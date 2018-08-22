亞運》小天霸氣搶頭彩 羽球男隊惜敗收銅

周天成生涯首度擊敗石宇奇，拿下羽球男隊第1點，揮拳振奮全隊士氣。（特派記者林正堃攝）

周天成拍落石宇奇，激動甩拍。（特派記者林正堃攝）

台灣羽球男隊對中國打出漂亮一仗，可惜仍以1：3落敗，連2屆亞運收銅。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕「台灣一哥」周天成昨在亞運男子羽球團體賽4強賽第1點，以直落二打敗世界排名第2的石宇奇，為台灣隊先馳得點，可惜其他隊友後繼乏力，終場以1：3不敵中國隊，連2屆收下銅牌。

周天成首度打敗石宇奇

世界排名第6的周天成早已誓言要擔任球隊領頭羊，昨天他說到做到，以21：13、21：19擊敗剛獲得世錦賽男單亞軍的石宇奇，終結對戰3連敗。小天在獲勝那一刻激動甩拍，並對著觀眾席上的隊友做出霸氣「昇龍拳」，提振全隊士氣。

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周天成表示，他賽前雖已做足準備，卻沒想過能擊敗石宇奇。他透露：「這是石宇奇第1次擔任球隊第1點，我感受到他十分緊張，而我打得變得更有耐心，成為贏球關鍵。」

世界排名第10的陳宏麟／王齊麟，在第2點雙打以21：19、12：21、9：21遭世界排名第2的李俊慧／劉雨辰逆轉。第3點單打，王子維也先盛後衰以21：18、13：21、17：21不敵里約奧運男單金牌諶龍。退無可退的李洋／李哲輝在第4點也連失2局不敵劉成／張楠，無力扭轉乾坤。

王子維、雙麟配遭逆轉

王子維從諶龍手上拿下首局，帶給對手不少麻煩，即使遭逆轉，仍讓中國媒體紛紛追問他比賽的相關事情。王子維坦言：「我首局打得不錯，但後面都打得太過被動，只能跟著諶龍的節奏走，輸得有些遺憾。」

地主退日 決賽戰中國

另一場4強賽，地主印尼挾著龐大加油聲浪以3：1解決日本，自1998年曼谷亞運後再次晉級冠軍戰。

王子維拿下第1局勝利，可惜後繼無力敗給諶龍。（特派記者林正堃攝）