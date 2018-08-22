夏季甲子園》吉田6戰熱投881球 金足農感動全日本

比賽結束由大阪桐蔭稱霸，金足農先發投手吉田輝星（右）難過痛哭。（取自朝日新聞）

〔記者林宥辰／綜合報導〕青春熱血的日本夏季甲子園青棒賽決賽，昨上演宛如動漫戲碼！來自秋田縣的金足農業高校，半數球員都是國中軟式組或社團出身，卻要力抗國手雲集的名校大阪桐蔭，一路以9位高三球員過關斬將的金足農，決賽氣力放盡，2：13輸給大阪桐蔭，但拚戰精神已讓家鄉球迷感動不已。

柿木完投失2分 大阪桐蔭稱霸

秋田縣已超過1世紀未有球隊打進甲子園決賽，金足農也是相隔87年後再次打進決賽的農業學校，前一支農校得追溯到嘉義農林時期。

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大阪桐蔭稱霸夏季甲子園，球員們興奮地撲上完投勝的王牌柿木蓮（左2）慶祝。右上方為擊出全壘打的根尾昂。（取自每日新聞）

靠著王牌吉田輝星場場完投、球員間團隊合作，金足農一路打到決賽，也成為當地民眾、校友關注的大事，昨下午秋田縣當地不少高校停課，甚至有航空公司加開往關西的臨時航班，就是為了見證奇蹟。

可惜的是，「小蝦米抗大鯨魚」奇蹟沒能在決賽發生，一路完投、賽前累計力投749球的吉田輝星，首局就被打下3分，4下、5下又各挨宮崎仁斗、根尾昂全壘打，投5局用132球，失12分，6局時改守外野，是他本次賽會首度沒完投。大阪桐蔭王牌柿木蓮則完投9局失2分，拿下決賽勝投。

吉田輝星6戰共投881球，若加上地方預賽，投球數累計達1517球，其他8位隊友也都從預賽一路先發出賽，即使決賽輸球，也成為秋田當地英雄。

金足農先發投手吉田輝星（中）氣力放盡，退場向球迷致意後不禁爆哭。（取自朝日新聞）

兩隊王牌強投 入選亞青賽陣容

U18亞青9月開打，日本隊昨也公布國家隊陣容，決賽上演強投對決的吉田輝星、柿木蓮雙雙入選，成為國家隊隊友，大阪桐蔭共5位球員入選，其中包括決賽開轟的根尾昂。