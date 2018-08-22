亞運》六朝元老 林怡君遺憾沒收金

台灣射擊隊「六朝元老」林怡君終於結束她長達12年的亞運「獎牌荒」。（美聯社）

終結12年亞運獎牌荒

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕已兩年未在國際賽亮相的亞運射擊「六朝元老」林怡君，不鳴則已，一出手就技驚全場，昨他和20歲楊昆弼的「老少配」，聯手在不定向飛靶混合團體賽打破世界紀錄，雖然最後以1分之差和金牌擦身而過，仍終結她在亞運長達12年的「獎牌荒」。

林怡君開心地表示：「這證明我還能打，如果身體狀況允許，下屆亞運我還想再挑戰金牌。」

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1998年林怡君首度參加亞運，2006年在杜哈亞運射下女子不定向飛靶銅牌，但接下來兩屆亞運都鎩羽而歸。

林怡君生涯還參加過4屆奧運，最大遺憾就是無緣在亞、奧運奪金，昨僅差1分就能圓夢。她說，「與小將楊昆弼搭檔感覺很好，資格賽我們的狀態就維持在高點，可惜決賽對手手感太火燙，幾乎零失誤。」

2016年里約奧運後，林怡君因教練老公蔡志成始終無法取得國家隊教練資格，槓上射擊協會，並宣布退出國家隊。在體育署介入調解後才圓滿解決，她也重披國家隊戰袍，更令她喜出望外的是，蔡志成這次在射擊隊出征前一週突然接獲中華奧會通知，可以訓練員身分隨行，也讓林怡君軍心大定。

林怡君表示：「這次能奪牌真的是天時、地利、人和，代表隊氣氛、向心力都很棒。」也讓她對兩年後的東京奧運重燃信心。