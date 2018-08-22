兄弟桃猿「投」資亞運 「使用手冊」大不同

2018/08/22 06:00
林樺慶（記者黃耀徵攝）林樺慶（記者黃耀徵攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟、Lamigo桃猿分別派出陳柏豪、林樺慶支援亞運代表隊，由於兩位投手的資歷與角色並不相同，兩隊提出的「使用手冊」也有明顯差異，兄弟的建議是2局40球、避免連續出賽，猿隊則完全授權亞運教練團。

中信、Lamigo分別派陳柏豪（見圖）、林樺慶支援亞運，兩隊提出的「使用手冊」明顯不同。（記者黃耀徵攝）中信、Lamigo分別派陳柏豪（見圖）、林樺慶支援亞運，兩隊提出的「使用手冊」明顯不同。（記者黃耀徵攝）

兄弟總教練史耐德指出，陳柏豪很年輕才19歲，今年算是第一個球季，球隊對他有一套完整的訓練規劃，包括牛棚次數、出賽頻率、訓練時間、休息天數等資料，投手教練伯納都已經全部轉交給亞運代表隊，讓教練團更了解他的狀況。

兄弟建議2局或40球

史總表示，如果沒有記錯，兄弟提出的建議是，單場出賽以1局為主，最多投2局或用40球，若用球數太多，隔天就要休息，其次，避免連續兩場出賽，萬一戰況真有需要，也會尊重教練團的調度，但希望第一天的用球數不要太多。

猿完全授權亞運教練

猿隊總教練洪一中表示，林樺慶打職棒已經5年，定位都是先發，亞運是短期國際賽，該怎麼使用完全授權教練團，「比賽就那幾場，哪天先發、中間休幾天，他們教練都有安排，去當先發就要盡量吃局數，把用球數控制好才能投得長。」

相關關鍵字： 亞運 棒球 林樺慶 陳柏豪

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