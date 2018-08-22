本季首升一軍 陳家駒問個不停

黃稚峰（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟昨天做出球員異動，把林明杰、詹子賢降二軍，捕手、外野手空缺各由陳家駒、黃稚峰遞補，今年首次上一軍的陳家駒忙著確認新的作息時程，生涯首次上一軍的黃稚峰則有美夢成真的感覺。

陳家駒（中信兄弟提供）

作息與二軍不同 想努力跟上大家

兄弟二軍前天比賽因雨取消後，陳家駒、黃稚峰立刻被通知上一軍，今年首次上一軍的陳家駒昨天頻問隊友「現在我要幹嘛？」他表示，一軍作息與二軍不同，賽前準備的時間表也不一樣，自己又是捕手，投手與野手的項目都要參與，必須趕快搞清楚。

陳家駒表示，今年從二軍開季，起初會在意為何一直沒被叫上一軍，後來發現自己確實還有不足，就不會想那麼多，下功夫好好苦練，只要把該做的都做好，教練一定會看到，「這次上來感覺像個新人，希望努力跟上大家。」

生涯首次到一軍 黃稚峰「美夢成真」

黃稚峰本季以61安暫居二軍安打王，8轟、打擊率3成33都排二軍前3名，他指出，在二軍待快兩年，代表有不足之處，就先把自己準備好，終於上來有美夢成真的感覺，教練們希望他「好好享受比賽，放開去打。」

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黃稚峰於2016年季中選秀會第9輪被兄弟指名，他認為，選秀順位很後面不代表沒實力，只是關注度沒那麼高，隊上有張志強、陳偉漢的例子，讓他增加不少信心，「最重要的是展現長處與優點，讓教練看到你的未來性。」

總教練史耐德認為，陳家駒今年在二軍表現不錯，不論比賽或練球都很認真，態度很好也很努力，所以在對的時間點把他叫上來；黃稚峰是自己用實力爭取來的，不但有機會上場，甚至可能先發。昨兄弟和桃猿之戰因雨延至10月9日。