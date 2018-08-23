亞運》女單「網」了一甲子 梁恩碩搶得首牌

梁恩碩首度參加亞運就勇闖4強，暌違60年的網球女單獎牌確定到手。（資料照，法新社）

梁恩碩今將與中國第2種子王薔爭決賽門票。（張思敏提供）

銅牌起跳 今爭決賽門票

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕「小鋼砲」梁恩碩昨在亞運網球女單八強賽乘勝追擊，6：0、6：2痛宰香港第13種子張玲，首度參賽就勇闖4強，也讓我國一舉突破「8強魔咒」，暌違長達60年的女單獎牌確定到手，今將與世界排名53的中國第2種子王薔爭奪決賽門票。

年初澳網奪下青少女雙冠的梁恩碩，在單打連闖3關，至少可獲銅牌，也是我國自1990年重返亞運後，首度挺進女單四強，先前為1958年東京亞運劉香谷鍍銅。

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女雙奪金希望詹詠然／詹皓晴，昨頂著頭號種子光環登場，6：3、6：1給泰國青少女莎旺凱／娜可蘿震撼教育，強勢挺進8強，今日遭遇日本林惠里奈／內島萌夏，有信心再下一城。

大小詹、莊吉生 分晉8強

詹詠然說：「這場戰術執行很滿意，雖然對方沒壓力，積極主動一下場就破發，但我們第3局止血反撲，順利達到練兵效果，接下來繼續保持主動，爭取更好表現。」

去年世大運男單金牌莊吉生乘勝追擊，6：4、6：3解決泰國崇柴隆柴昆，安抵男單8強，今得強碰南韓「失聰悍將」李德熙，贏球就為台灣隊再添一面獎牌。其餘男單楊宗樺、男雙謝政鵬／楊宗樺、混雙梁恩碩／彭賢尹等昨都已落敗。

女雙頭號種子詹詠然（右）／詹皓晴（左）順利開胡，挺進8強。（詹詠然提供）

男單莊吉生（右）晉級8強，左為網協副理事長張思敏。（張思敏提供）