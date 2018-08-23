亞運》體操男團第4 李智凱今晚拚金

鞍馬李智凱今晚挑戰亞運體操首金。（特派記者陳志曲攝）

李智凱認為經過團體賽洗禮，心情比較不緊張。（特派記者陳志曲攝）

李智凱團體賽鞍馬項目獲得15.100分。（特派記者陳志曲攝）

李智凱的鞍馬動作以湯瑪士迴旋為主。（特派記者陳志曲攝）

5李智凱在團體賽鞍馬項目小輸中國孫煒0.05分。（特派記者陳志曲攝）

寫隊史最佳 個人賽今登場

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕台灣隊昨在亞運男子體操團體決賽以240.300分拿下隊史最佳第4名。備受矚目的「菜市仔凱」李智凱今晚6點半在鞍馬個人賽登場，為台灣爭取首面亞運體操金牌。

團體賽適應環境 消除緊張

團體賽每隊在地板、鞍馬、吊環、跳馬、單槓及雙槓等項目，各派3位選手參賽。我在地板項目取得40.450分、鞍馬39.700分、吊環42.000分、跳馬40.750分、單槓39.450分、雙槓37.950分。

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李智凱是去年台北世大運鞍馬金牌，當時分數為15.300分。昨他成績15.100分，使他對個人賽更具信心，他說：「經過團體預賽及決賽，我對整體環境更加適應，也比較不緊張。」

中國隊以260.950分勝過日本的248.550及南韓247.400分，贏得隊史第11面亞運團體賽金牌。

李智凱鞍馬成績雖小輸中國孫煒的15.150分，他也豪氣表示，「我們就決賽見真章。」

此外，日本近來有多位選手爭相模仿李智凱招牌動作「湯瑪士迴旋」，他說：「我都說他們是模仿忍者，但很開心受到大家重視，我會努力變得更好，讓更多人看見台灣體操。」

吊環陳智郁個人賽也被看好衝擊獎牌。（特派記者陳志曲攝）

吊環是陳智郁的拿手項目。（特派記者陳志曲攝）

吊環陳智郁完成動作。（特派記者陳志曲攝）