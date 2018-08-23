處女秀震「悍」教育 知念︰最享受的比賽

知念廣彌一軍登板圓夢雖吞敗，但他認為這是生涯最享受的一場比賽。（記者劉信德攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕來台追尋職棒夢的統一獅日籍投手知念広弥，昨處女秀面對富邦悍將，雖然帳面上4.2局失7分吞敗投，獅隊也以3：13慘敗，但他說：「這是我生涯最享受的一場比賽！」

4.2局失7分 前3局封鎖

29歲的知念広弥來台前僅有社會人和日本獨立聯盟資歷，今年春訓自費來獅隊測試，和其他洋投相比資歷顯得平凡，一直待在二軍，不過，他認真的態度頗受好評。昨一軍初登板前3局無失分，4局下才因高飛犧牲打失分，但5局下單局被擊出5支安打。

請繼續往下閱讀...

知念說，得知要先發很緊張，但來到球場反而平常心，「自己也很訝異，上場投球不會緊張，是我投球生涯最享受的一場比賽。」他認為5局時面對蔣智賢的打席是關鍵，那球並未失投，若在二軍可能被接殺，但對方打得太好，這就是一軍和二軍的差別。

范國宸5支5 獲單場MVP

知念妻子昨親自到場為他加油。他說，2人大學時期就認識交往，妻子一路支持他的夢想，「真的很感謝她，好的、不好的表現她都看過，如果下次有機會，希望能表現更好。」

悍將5局下單局6支長打，平隊史單局最多長打紀錄，單局10支安打則是今年新高，僅差聯盟紀錄2支。范國宸單場5支安打猛打賞，創生涯單場安打新高，獲單場MVP。他表示，賽前在室內打擊區多練打，幫助他保持打擊手感。

伍鐸11勝登勝投王

在打線強力支援下，悍將洋投伍鐸揮別低潮，以7局無失分拿下傲視聯盟的第11勝。他說：「很難用言語形容這段時間的掙扎，仍希望幫助球隊贏球，現在終於漸漸能有所表現。」

范國宸單場5安創生涯新高，獲單場MVP。（記者劉信德攝）