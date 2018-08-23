一軍初體驗 王正棠敲三壘打

王正棠生涯首戰擔任第2棒、二壘手。（記者劉信德攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將本屆選秀會中選進10位新人，王正棠昨在對統一獅之戰擔任第2棒、二壘手，成為同梯中首位在一軍出賽的球員。

和二軍差很大 真的在拚輸贏

王正棠說：「比想像中快，本來以為應該會觀摩個幾場比賽，其實之前雙重賽晚場前，教練就告知我那場要先發，賽前則是特別練守備，把比賽會用到的東西、節奏感做順。一軍和二軍比賽感覺差很多，有真的拚輸贏的感覺。」

請繼續往下閱讀...

悍將再簽2人 剩狀元還在談

悍將總教練陳連宏說，現在外野需要人手，他設定王正棠內、外野都支援，昨擔任二壘手，但未來也可能守外野。王正棠則說，守備還要再加強，但既然在一軍就要做好準備。

王正棠昨初先發，正好面對也是中職初登板的洋投知念廣彌，他首打席遭三振、次打席擊出飛球出局。5局下悍將攻下大局，王正棠單局打了2次，第1次完成犧牲觸擊任務，第2次擊出生涯首安，球打中獅隊二壘手吳桀睿腿部，紀錄上是支三壘安打。

悍將昨又完成2位新秀的簽約，投手王尉永簽約金230萬元、月薪7.5萬元，附帶激勵獎金50萬元，第7輪指名的強打王詩聰，簽約金110萬元、月薪7.5萬元，附帶激勵獎金20萬元。目前新秀僅剩狀元郎戴培峰的合約尚未談妥。