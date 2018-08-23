火球重返顛峰 倪仔︰刀還夠利就好

悍將守護神倪福德目前連12場救援成功。（記者劉信德攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職4隊終結者除了猿隊陳禹勳外，悍將倪福德、中信李振昌、獅隊陳韻文都是屏東高中出品，其中，最資深的倪福德表現毫不遜色，今年投出返台後的顛峰。

整理旅外經驗 調出最佳課表

2015年回到中職後，倪福德年年先發、牛棚兩頭跑，但今年從春訓就固定在後援，且早早定位為終結者，整季狀況很穩定，至今出賽42場、40.1局，防禦率2.90、每局被上壘率1.07都很出色，目前連12場救援成功、連5局無失分。

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倪福德本季最快球速150公里，直逼生涯紀錄151公里，他自評均速有回到全盛時期的感覺，但也不在意數字，「只要能解決打者，證明這把刀還是利的就好。」

除了角色固定有助調整，倪福德球速「回春」關鍵源自自己的課表，但這課表得來不易，集結多年在美職、委內瑞拉、澳洲各聯盟累積的經驗，才慢慢琢磨成最適合他的訓練方式，去年季後也到王建民領軍的中職投手營學習。

其實，早在王建民投入棒球農場體系之前，倪福德就想赴美嘗試，因他曾在美國上過另一套體系的課程，偏重球速提升，希望吸取兩者優點，融合成自己的東西，「棒球學校是注重投球機制穩定，教你保護手臂、減輕負擔，但其實兩邊理念相同，共通點就是肌力一定要強，才有辦法訓練。」

4隊終結者 3人屏中出品

在救援榜上，挑戰2連霸的陳禹勳暫以19次救援成功居冠，其次為「屏中幫」陳韻文13次、倪福德12次、李振昌6次。倪福德11月將滿36歲，對於挑戰個人獎，他笑說：「這給年輕人去拚就好，我的目標是投到40歲，只要投得久，什麼獎項都還有機會拿。」