亞運》想贏獎金當父親醫藥費 洪英華失利流英雄淚

洪英華耳朵因長期碰撞地板，已腫脹變形結成硬塊。（特派記者廖聿偉攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕角力好手洪英華前天在男子67公斤級銅牌戰失利，最終並列第5。賽後難掩失落之情，流下英雄淚。這面獎牌不僅是他與父親的約定，更希望能拿到90萬元國光獎金，給敗血症住院的父親當醫藥費。

來自單親家庭的洪英華，從小由父親拉拔長大，練角力雖然辛苦，但洪爸從未反對，只是更努力籌錢供他延續選手生涯，但也因太過疲累健康亮紅燈，讓他相當憂心。

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洪英華與住院的父親約定要拿回獎牌，可惜最後未能如願。（特派記者廖聿偉攝）

父努力籌錢支持 健康卻亮紅燈

洪英華備戰亞運超過半年，儘管忙碌仍心繫父親。今年父親節，結束左營訓練後，立刻趕往醫院，準備父親節蛋糕獻上祝福，讓父親相當驚喜。

出生於南投仁愛鄉的洪英華是賽德克族，村裡角力風氣盛行。國小時曾練過田徑、籃球和柔道，他說，「以前常和村裡的學長、學弟切磋技術，後來就全心投入。」

角力選手洪英華（左）前天銅牌戰對上伊朗吉拉耶（右）落敗。（資料照，路透）

初次站上亞運，洪英華離獎牌僅咫尺之遙，銅牌戰對上伊朗吉拉耶，率先發動攻擊，使出擅長的過肩摔，未料手未夾緊，遭吉拉耶掙脫，反被猛攻，最終敗下陣來。

膝蓋韌帶曾斷 耳朵頻碰撞變形

體脂肪僅3%的洪英華，曾因膝蓋韌帶斷裂休養半年，耳朵更因長期碰撞地板，已腫脹變形結成硬塊，但他從未想過放棄。他說，「這次失利給我很大的教訓和啟示，未來定會增加決勝的招式，期盼有朝一日站上亞、奧運頒獎台，將榮耀獻給爸爸。」