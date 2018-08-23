亞運射箭》複合弓搶金 陳怡瑄射破大會

上屆我奪1銀1銅

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運複合弓男、女團和混雙昨進行排名賽，台灣隊3項都名列第三，其中女將陳怡瑄以706分射破亞運紀錄，技驚四座。總教練林政賢表示，複合弓拿牌機率高，目標就是金牌。

射箭複合弓女將陳怡瑄（右）以706分射破亞運紀錄，技驚四座。（特派記者羅志朋攝）

複合弓上屆仁川亞運首度成為正式項目，當時台灣奪1銀1銅，這屆取消男、女個人賽，增設混雙賽事；複合弓女團由陳怡瑄、陳麗如、黃逸柔和林明靜組軍，陳怡瑄第一輪拿354分、第二輪352分，雙破全國紀錄，72箭有58支10分箭，合計706分打破上屆亞運695分紀錄。

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在陳怡瑄領軍下，女團以總分2085分排第三。林政賢表示，陳怡瑄表現很好，也超越個人最佳成績703分，狀況一直維持得不錯，其他3位選手可能受天氣影響，應可發揮得更好。

射箭複合弓男、女團與混雙排名都在南韓和印度之後，位居第三。（特派記者羅志朋攝）

男團由潘宇平、林哲瑋、林鑫民和陳享宣攜手，潘宇平射下700分，個人排名第五表現最佳，男團總和2084分居第三。混雙賽事由陳怡瑄和潘宇平搭檔，合計1406分同樣排第三。

男女混都排第三

巧合的是，男、女團和混雙排名賽前三名依序都是南韓、印度、台灣，林政賢說，南韓、印度還有伊朗射箭水準都很高，不過台灣這1、2年對上南韓勝多於敗，這次亞運盼奪金。

奧運僅設反曲弓項目，林政賢憂心複合弓遭邊緣化，他說，「台灣複合弓成績好不容易提升，可與世界列強抗衡，若亞運結束後複合弓培訓計畫中斷會很可惜，希望政府重視。」