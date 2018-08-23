日職》台將接力登板 陳冠宇週六先發

羅德左投陳冠宇週六將先發出戰歐力士。（資料照，取自羅德推特）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕久違的陳、郭接力先發，本週末登場！羅德左投陳冠宇前一戰對樂天中繼5局無失分，為自己爭取到先發機會，週六將出戰歐力士；隔天再換西武郭俊麟先發，力抗軟銀，兩人都要力拚今年首勝。

郭俊麟今隨隊 週日先發

羅德洋投波辛格以13勝暫居太平洋聯盟勝投王，18日對樂天因右手無名指、小指不適而退場，陳冠宇緊急接手，臨危授命演出5局、僅挨2安的好投，且是繼7月29日後相隔近3週再登板。

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為避免波辛格過於疲勞，羅德前天已將他抹銷登錄，並讓陳冠宇補上先發，25日在主場迎戰歐力士。羅德昨於主場對上西武，以3：8中斷2連勝，陳冠宇仍在牛棚待命，但並未上場。

陳冠宇目前出賽14場，0勝1敗、防禦率4.26，週六將是他繼4月7日對火腿4局、掉6分吞敗後，本季第2次先發，爭取今年首勝。

西武投手郭俊麟今將隨隊，週日將登板先發。（資料照，記者郭羿婕攝）

位居洋聯龍頭的西武，週日則推出郭俊麟先發，作客福岡出戰戰績第3的軟銀，也是郭俊麟繼2016年9月8日後，暌違近2年才首度於一軍亮相。

郭俊麟去年因傷未出賽，整季空白，經典賽後苦熬429天才回到二軍實戰，逐步拚回一軍，今天就會先隨隊到羅德。