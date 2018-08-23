包辦小馬青少棒3冠 總統：讓世界看見台灣

拿下美國小馬聯盟冠軍的隊伍，致贈簽名球給蔡總統（右）。（中央社）

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文昨在總統府內接見參加美國小馬聯盟比賽在三個層級（少棒、青少棒、青棒）都得到冠軍的隊伍，總統致詞時肯定拿到三冠王，寫下歷史新紀錄，真的是世界第一等，用棒球讓世界看到台灣有多棒。

總統隨後也在臉書貼上接見影片，要「大家一起幫他們歡呼」。

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總統說，恭喜少棒、青少棒、青棒三個層級都得到冠軍，寫下歷史新紀錄，真的是世界第一等，選手長時間苦練和上場全力以赴，才能創造這麼出色成績，用棒球讓世界看到台灣有多棒，這種榮耀，要歸給所有選手、教練以及在背後全力支援的家長和老師。

蔡：政府會繼續把餅做大

總統並一一介紹得到小馬聯盟少棒冠軍的高雄中正國小、青少棒冠軍的新北二重國中，以及青棒冠軍的桃園平鎮高中。

拿下美國小馬聯盟冠軍的隊伍與蔡總統玩自拍。（中央社）

總統表示，這次成績代表我們棒球絕對有國際實力，未來應給予更多支持，有更好的環境，教育部、體育署及棒球協會繼續把台灣棒球環境的餅做得更大，給有心把棒球當志業的年輕人更多發光發熱的機會。

總統並叮囑現場的年輕選手們，「你們現在是世界冠軍了，但球技好，不要忘掉學校學業，練球很重要，學習知識也是同樣重要的任務。」

棒球協會理事長辜仲諒表示，感謝總統出訪剛回來，時差還沒調過來就接見大家，他剛接下理事長，知道自己的使命，希望不會辜負大家對棒球的期待。

總統蔡英文昨上午於總統府接見拿下美國小馬聯盟三層級（少棒、青少棒、青棒）冠軍的3支隊伍。（中央社）

辜仲諒表示，來自不同學校家庭背景的小朋友在多年努力和苦練下，為國爭光，他感到非常光榮和驕傲，現在台灣外交處境非常辛苦，因為大家的努力，透過棒球，在國際舞台上發光，讓世界看見台灣。辜並說，什麼都不用講，要用行動表現，希望所有同學繼續努力，不只今年，每一年都要讓世界看到台灣。

隨後三級棒球隊的隊長分別站在台前講話，其中少棒隊隊長年紀最小、最為靦腆，但身軀卻比其他兩位更為高壯，也引來總統多看幾眼，總統最後並與球隊隊員們拍照留念。